紀錄創造者蘇妮塔·威廉斯：九個月的太空生活教我認識地球

「當你從那裡俯瞰地球時，爭吵與衝突看起來會很奇異。」

對於蘇妮塔·威廉斯（Sunita "Suni" Williams）這位在美國太空總署服務近30年的太空人而言，太空視角留下了深刻烙印，塑造了她看待人類、科技與家園的方式。

在國際太空站執行的三次長期任務中，現年60歲的威廉斯在軌道上累計度過超過600天，並創下了女性太空漫步次數紀錄。

她說，從太空看去，國界與衝突都變得微不足道。

「當你回望我們的星球，你會意識到，我們其實都一起生活在這個地方，」她說，「同樣的水、同樣的空氣和同樣的陸地。」

威廉斯說，這樣的視角強化了同理心的價值。

「或許我們都需要停下來片刻，到大自然中的某個地方，彼此聆聽。因為每個人可能都有值得被聽見的觀點。」

漫長的太空任務

威廉斯因任務意外延長，最終與隊友布奇·威爾莫爾在太空停留了九個月。 [EPA]

威廉斯去年12月從美國太空總署退休，結束其27年的職涯。她說，讓她最難忘的不只是每一次任務，也包括一路陪伴她的同事們。

「我會想到所有那些指導我、教導我、讓我走到今天這一步的優秀人士。」她說。

她在2024年的最後一次太空任務，原本只預計在軌道上停留數天，但因為波音星際飛機（Starliner，又譯星際航線飛船）的技術問題，她最終在國際太空站待了超過九個月。

她對此泰然處之，因為她熱愛太空。

「我有機會做很多我喜歡的事：看著窗外、寫日記、做實驗。那是一個令人驚嘆的實驗室。」

她的每一天都被排得滿滿的，包括科學實驗、機械臂訓練、設備維修、與地面團隊的會議以及每日數小時的運動。

「每天都不一樣，這讓這段生活非常有趣。」她說。

但在情感上，這段超長任務卻比較艱難——她原本與家人安排好了計劃，包括與她80多歲的母親。

「我覺得那像是一段被偷走的時間，因為我不在她身邊，也沒能和我的外甥、外甥女做許多原本想做的事。」她說。

但家人的支持成了她的支柱。

「他們告訴我：『去吧，在上面玩得開心點，把我們一起帶上去，然後在某個時候平安地坐著太空船回來。』這真的讓我安心。」

美國太空總署署長賈里德·艾薩克曼感謝威廉斯對太空探索的奉獻，稱她是「人類太空飛行的先驅」。 [NASA]

回到一個正在改變的印度

威廉斯出生於俄亥俄州，父親為印度裔，母親為斯洛文尼亞裔，她對自己的印度血統有深厚的認同。 [Getty Images]

威廉斯具有印度血統，最近在睽違十多年後再度造訪印度，前往科澤科德參加喀拉拉文學節（Kerala Literature Festival）。

在德里和喀拉拉停留期間，她與學生、科學家及文學節觀眾交流，分享太空生活經歷，以及職涯最後一章的意外情況。

她說，每次訪問印度的感受都與上一次大不相同。這一次，讓她特別印象深刻的是印度在科學與創新領域日益增長的野心。

「人們已經準備好迎接各式各樣的技術挑戰，而這也包括太空領域。」她說。

她與印度的連結極為個人。在她位於古吉拉特邦的故鄉村莊朱拉桑（Jhulasan），村民長久以來都把她的成就視為自己的驕傲。

「這真的讓人覺得謙卑，」她說，「我曾與父親和家人一起回到那裡，這讓情感更深切。我認識那裡的居民。」

AI、探索與印度的潛力

2025年3月，威廉斯乘坐龍飛船（SpaceX dragon）太空艙在佛羅里達州外海成功返地。 [NASA]

威廉斯描述，人工智慧是科學與太空任務中的一項強大工具——但也有限制。

「AI可以更快速地處理資料、計算數據和整理資訊，」她說，「而機器人能完成重複性的工作，讓人類能把注意力放在決策上。」

「它不是萬靈丹。它只是幫助我們繼續向前探索的一項工具。」

「這並非最終目的，而是一種幫助我們進一步探索的工具。」

她表示：「對印度來說，想像力是其限制，」並補充說印度「擁有強大的人力和許多能創造奇蹟的人才。」

威廉斯說，「絕對沒想到自己會有一份前往太空的工作」，而她希望人生下一個階段由旅行、家人與新的挑戰所構成。

她想探索更多印度的地方——從喀拉拉邦的海灘到拉達克的群山。

「我是一個屬於山的人，」她說，「我總有一天得往那個方向走。」

談起太空帶給她的啟發，她停頓了一下，然後說：「要有耐心。並且聆聽彼此。」