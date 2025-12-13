紀錄又破了！中信學院邱群琋單場狂砍72分 再奪回UBA得分紀錄
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導
不到4小時又重回紀錄保持人！大專籃球聯賽（UBA）的公開一級男、女籃單場得分紀錄昨（12）日剛由中信學院邱群琋以單場55分改寫，結果今（13）日文化大學李恩芯以單場拿下56分再度刷新紀錄，結果就在稍早，中信學院在對上台北大學時，邱群琋單場爆砍72分，不僅重返紀錄保持人，更是打破UBA與SBL切割前，由呂政儒創下的57分UBA公開一級史上最高單場得分紀錄。
邱群琋今日下午在面對台北大學時，可說是火力全開，前3節打完已經拿下62分，不僅刷新李恩芯的56分紀錄，更是一舉突破UBA尚未與SBL切割前，由「黃金世代」的「男模射手」呂政儒在94學年度保持的單場57分紀錄。
到了第4節，邱群琋持續堆高個人得分紀錄，最終就以52投30中，奪下72分，外加18籃板、6抄截，再度創下UBA公開一級男、女籃單場得分的新紀錄，終場中信學院也以141：45大勝台北大學。
