紀錄夢再碎！灰狼三分雨擊潰雷霆 無緣挑戰公牛72勝
（記者許皓庭／綜合報導）奧克拉荷馬雷霆今（30）日客場挑戰明尼蘇達灰狼，遭對手以 22 記三分彈強烈猛攻，終場以 111 比 123 吞下本季第 11 敗。這場失利不僅讓衛冕軍近期陷入低潮，更正式宣告無緣挑戰 1996 年芝加哥公牛寫下的單季 72 勝歷史神蹟。灰狼此役憑藉團隊 6 人得分上雙與優異防守，成功擊潰聯盟龍頭，讓空砍 30 分的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）顯得黯淡。
明尼蘇達灰狼今日找回火熱手感，全場三分球 47 投 22 中，命中率高達 46.8%，成功追平本季對手面對雷霆時的最高三分球紀錄。灰狼開賽即展現強烈企圖心，首節在外線猛烈開火建立 14 分領先，讓比賽節奏始終掌握在主隊手中。愛德華茲（Anthony Edwards）全場進帳 26 分，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）更是三分球 5 投全中高效率挹注 21 分，加上板凳中堅里德（Naz Reid）的 18 分火力支援，成功壓制聯盟龍頭。
雷霆隊方面，雖然當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高 30 分，將連續得分突破 20 大關的紀錄推升至 119 場，但團隊在籃板控制與失誤防守上明顯失準。雷霆今日雖迎回傷癒復出的中鋒哈騰斯坦，但籃板球仍以 36 比 46 落居下風，且全場 16 次失誤導致丟失 30 分，成為勝負關鍵。近期雷霆狀態起伏，近 7 場比賽吞下 4 敗，防守壓迫感已較開季出現顯著下滑。
賽後愛德華茲坦言，針對 SGA 採取多次包夾迫使其分球是戰術核心，這場勝利對去年遭雷霆淘汰的灰狼意義非凡。雷霆主帥戴格諾則指出，防守疏漏讓愛德華茲早早進入節奏，隨後對方的三分球攻勢徹底懲罰了雷霆的防線。場外亮點部分，灰狼全員在熱身時穿上「STAND FOR MINNESOTA」黑色 T 恤，針對明尼阿波利斯近日發生的槍擊事件發聲，展現球隊對在地社區正義的支持。隨這場比賽結束，雷霆不僅挑戰公牛紀錄夢碎，西區領跑優勢也正遭受挑戰。
Minnesota’s defense showed out tonight
The Timberwolves had 30 points off turnovers in their impressive home victory! pic.twitter.com/7Yvh5ptYcQ
— NBA (@NBA) January 30, 2026
