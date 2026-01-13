紀錄涼麵老店溫暖父子情 龍華科大《良麵》摘「感動久久」銅獎

第16屆「感動久久」全國校園短片徵選結果揭曉，龍華科大以作品《良麵》榮獲短影音組銅獎肯定。圖：龍華科大提供

第16屆「感動久久」全國校園短片徵選結果揭曉，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系在激烈競爭中脫穎而出，由老師陳志銘指導學生王祥寧、葉苡恩，以作品《良麵》榮獲短影音組銅獎肯定。該屆徵選為近五年投稿件數最多的一屆，總報名作品近400件，龍華科大文創系學生能於眾多優秀作品中獲獎，充分展現影視創作教學的紮實成果與學生優異的敘事能力。

評審團對銅獎作品《良麵》給予高度評價。圖：龍華科大提供

此屆「感動久久」全國校園短片徵選由華碩文教基金會與公共電視共同主辦，邀請多位影視專業人士擔任評審，其中包含因戲劇《華燈初上》受到矚目的新生代演員章廣辰，首度參與「感動久久」評選工作。他分享觀賞入圍作品時多次被深深觸動，甚至落淚，並表示創作者勇於透過影像揭露自身與生命經驗，本身就需要極大的勇氣。

廣告 廣告

評審團對銅獎作品《良麵》給予高度評價，指出該片「難得不以拍攝者旁白介入，而是完全沉浸於被拍攝者的生活之中，真誠呈現其生命價值，極具感動力，是紀錄片創作最重要的基礎精神。」兩位獲獎學生表示，《良麵》紀錄新莊老街一家涼麵老店，看似平凡的日常餐食，實則承載著老闆對家人與顧客的良心堅持，也蘊含一段深刻動人的父子情誼。透過影像，他們希望讓觀眾看見生活中最真實、最溫暖的情感。

文化創意與數位媒體設計系主任倪建芝指出，文創系課程以「文化創意」為核心，結合「互媒影音」與「商品設計」兩大模組，培養學生跨域整合與實務創作能力。近年系上師生於各項競賽表現亮眼，學校亦投入近千萬元經費，重新打造專業教室與公共空間，營造兼具設計感與人文美學的學習環境，期能持續滋養學生的藝術感知與創作能量。

龍華科技大學校長葛自祥表示，「學用合一」是龍華科大長期堅持的辦學理念，學校持續強化軟硬體建設，並全力支持師生參與專業競賽與實務創作。此次文創系學生榮獲銅獎，不僅肯定師生的專業實力，也有助於提升學生未來職場競爭力，期許學子未來能如校友齊柏林般，以影像持續關照社會、感動人心。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

從戒嚴到AI辦案 桃警兩副局長榮退見證台灣治安變遷

龜山人注意！台1甲萬壽路一段明晚施工管制8小時