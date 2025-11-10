紀錄片不當剪輯川普發言 BBC總裁、新聞部主管辭職

BBC紀錄片不當剪輯川普發言的內部檢討報告曝光後，BBC總裁戴維斯宣布辭職下台。路透社資料照片



英國廣播公司（BBC）近日一份內部檢討文件外洩，坦承製作美國總統川普的一支紀錄片時有不當剪輯，誤導觀眾以為川普發言煽動國會暴動。消息曝光後，BBC總裁和新聞部主管週日（11/9）宣布辭職，川普則是大聲叫好。

英國《每日電訊報》取得BBC一份內部檢討報告指出，BBC紀錄片節目《Panorama》去年播出的一支川普紀錄片，不當剪輯拼湊川普發言。2021年1月6日國會要認證2020大選結果前，川普在白宮外向支持者發言。

廣告 廣告

紀錄片中的川普當時向聚集群眾說：「我們要走向國會」，下一句則是接著「拚死一搏」（fight like hell）。這兩句話雖是出自同一場演說，卻是不同上下文。事實是，當川普要求支持者走向國會時，他的下一句話是「為我們勇敢的參眾議員們加油」。

除了川普紀錄片出現誤導性剪輯，《每日電訊報》曝光的內部檢討報告還包括：BBC阿語台在報導加薩戰爭中明顯帶有反以色列角度；擔心惹怒跨性別團體而打壓新聞報導。

BBC總裁戴維（Tim Davie）和BBC News執行長圖內斯（Deborah Turness）週日宣布辭職負責。

BBC紀錄片不當剪輯川普發言的內部檢討報告曝光後，BBC總裁戴維斯宣布辭職下台。路透社資料照片

戴維在辭職時強調，BBC的新聞報導公信度仍是全球「黃金標準」，但仍會出現錯誤，而他必須負起責任。圖內斯也在一封給內部同仁的電郵說：「我想要清楚表明，近日針對BBC新聞出現系統性偏頗報導的說法是錯的。」

對於BBC兩高層辭職，川普則是大聲叫好，批評這兩人「非常不老實」。川普指控他們企圖影響美國總統大選：「尤有甚者，他們來自外國，來自我們視為第一盟友的國家，這對民主來說是非常糟糕的事。」

更多太報報導

有機奶粉出包！美13嬰肉毒桿菌中毒送醫 專家：極為罕見

美政府關門40天終現轉機 傳民主黨同意臨時撥款法案

蔡英文抵柏林談台歐關係發展：我們再繼續努力