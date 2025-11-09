紀錄片剪輯涉誤導川普演說 白宮女戰狼開戰BBC：百分百假新聞

美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。（圖／達志／美聯社）

美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）近日公開批評英國廣播公司（BBC）是「百分之百假新聞」及「左派宣傳機器」，指責其報導嚴重偏頗。李維特表示，每次隨總統川普（Donald Trump）前往英國出差時，被迫在飯店收看BBC新聞，總會「毀了她的一天」，並認為納稅人被迫「為這個左派宣傳機器買單」。

據了解，英國國會議員近日對BBC紀錄片《Panorama》提出質疑，指控其在報導川普演說時進行剪輯，誤導觀眾。據《電訊報》（Telegraph）披露的文件，一集節目將演說兩個部分拼接，省略了川普呼籲群眾「以和平且愛國的方式表達聲音」的內容，只呈現他說將與支持者前往國會並「拼命奮戰」的片段，造成誤解。

該文件由前BBC編輯準則委員會顧問普雷斯科特（Michael Prescott）撰寫，長達19頁。備忘錄指出，BBC阿拉伯語頻道對迦薩戰爭報導存在「系統性問題」，報導與主站有明顯差異，且多次採用反猶或親哈馬斯評論員。同時，文件批評BBC在跨性別議題報導上偏頗，LGBT專線對複雜問題避而不談，持續單方面呈現「慶祝跨性別經驗」的故事，缺乏平衡與客觀。

李維特強調，BBC故意剪輯片段、扭曲事實，讓美國總統的努力及政策被誤解，是典型的「假新聞」。她痛批，「每次旅行看到BBC，我都要忍受赤裸裸的宣傳與謊言」。

對此，對此，BBC表示，將就此剪輯向英國文化、媒體與體育委員會道歉，董事會主席將提供完整回應。至於洩漏文件，BBC則不予置評，但收到反饋時會認真考慮，並稱普雷斯科特曾任董事會委員會顧問，各種不同觀點及意見在委員會中均有討論和辯論。

