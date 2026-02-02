紀錄片導演冒死闖烏克蘭救《戰火下的毛孩》！ 「怕回不來」曝遺囑內幕

日本導演山田茜來台灣宣傳紀錄片新作《戰火下的毛孩》，希望讓更多觀眾正視戰爭的糟糕與殘忍。林煒凱攝

日本導演山田茜今（1日）為紀錄片新作《戰火下的毛孩》在台受訪，已連續兩天在台跑映後的她，分享3年來往返烏克蘭取材的所見所聞，也透露自己在出發前已寫下遺書，表明若是不幸發生意外，要將所有房產及財產，留給一同前往烏克蘭的攝影師谷茂岡稔的家人，兩人的革命情誼令人動容。

山田茜導演還原拍攝契機

山田茜導演透露這次的拍攝，充滿許多不確定性，但仍毅然決然踏上這次的拍攝之旅。林煒凱攝

山田茜是日本電視台的資深紀錄片導演，從業資歷長達40年，熱愛動物的她，因長年關注動物福祉與人類的連結，加上大學主修俄文，看到烏俄戰爭十分痛心，她說：「這兩個國家原先都隸屬蘇聯，看到原本是同個民族的兩國發生戰爭，自相殘殺，十分地痛心。」

更分享拍攝《戰火下的毛孩》契機，她說：「我看到許多報導，發現戰爭中從瓦礫堆救出的小狗身影，讓我開始思考，戰爭的發生，不只是人類，動物也會受到很大傷害。」加上她與攝影師谷茂岡稔是認識長達30多年的工作拍檔，兩人也曾一起帶著攝影機走訪過福島、能登等核災區，紀錄災難過後被留下的動物們艱困的處境。

山田茜導演出發前先立遺囑

山田茜導演深入戰區，連遺書都寫好了。天馬行空提供

這次兩人再度攜手前進烏克蘭戰區，由於依照日本的規定，前往戰地如果發生意外，是無法申請保險理賠，因此山田茜寫下了遺書，表明如果不幸發生意外，要將所有房產留給一同前往烏克蘭的攝影師谷茂岡稔的家人。

提及和攝影師谷茂岡先生的交情，導演山田茜表示：「我們合作了30幾年，出發前我很慎重地跟他說，去戰地是攸關性命的事情，如果有所顧忌儘管拒絕沒有關係，『畢竟我無法對你的生命負責。』但他仍二話不說答應了和我一起前往烏克蘭，他的家人也對此表示支持。」

曾離飛彈這麼近！山田茜導演還原驚險瞬間

山田茜導演分享拍攝時內心也有害怕、無力的時候，但想起曾答應過當地居民要透過影片將當地現況傳遞給更多人知道，深深覺得不能背叛他們。林煒凱攝

山田茜導演無酬授權該片，甚至自費也要來台宣傳，希望讓更多觀眾看到這部作品。林煒凱攝

山田茜導演來台參與映後座談，與觀眾分享拍攝點滴，胸前的絲帶更是她宣傳是必帶的小物。林煒凱攝

實際抵達烏克蘭後，兩人也親身感受了戰火的可怕，導演山田茜提到某一次，在她們下榻的旅館周邊發生了俄軍的空襲，所有人被疏散至防空洞，但是她遲遲等不到攝影師谷茂岡先生的回應，直到警報解除回到房間才聯絡上，「他告訴我他跑去旅館走廊，想拍攝飛彈落下的畫面，他真的是抱著記錄這場戰爭的攝影魂來到烏克蘭的！」

山田茜導演謹記拍攝使命

拍攝期間，導演山田茜也歷經了愛犬小夏的離世，同時也耳聞了戰爭期間博羅江卡收容所，有許多毛小孩喪命的悲劇，對此她難掩悲傷地表示，死亡是不可逆的事情，現在唯一能做的是盡可能針對還活著的生命給予幫助，只有這麼想才可以減輕心中的無力感。

山田茜導演分享曾有烏克蘭前線士兵與她分享，毛小孩是他們的心靈支柱，陪著他們熬過戰爭期間。天馬行空提供

《戰火下的毛孩》揭露戰爭不僅迫害到人類，也讓許多貓狗失去生命。天馬行空提供

山田茜導演說：「在烏克蘭當地拍攝時聽了許多當地人辛苦的故事，他們知道我們是國外來拍攝的人，都表示很感謝，並且真誠地拜託我們一定要將他們的聲音和遭遇傳遞出去，而我也答應了他們，所以我不能背叛他們！」透露將使命感化成消除無力感的動力。

此次訪台，山田茜導演不論是出席映後活動還是接受媒體訪問，都佩戴著在烏克蘭獨立廣場捐款獲贈的烏克蘭國旗配色絲帶，她表示，這也是在提醒自己，不論如何都不可以忘記這場戰爭，也希望藉由《戰火下的毛孩》這部電影，讓更多人看見戰爭的殘忍，並期許世界上再也不要有戰爭的存在。《戰火下的毛孩》在台熱映中。

《戰火下的毛孩》在台熱映中。天馬行空提供



