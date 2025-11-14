紀錄片稱分析希特勒DNA：可能患遺傳疾病致性發育不全

（中央社倫敦13日綜合外電報導）一部紀錄片聲稱對納粹頭子希特勒遺留的DNA樣本進行最新研究，顯示他很可能罹患罕見遺傳性疾病，導致性發育延遲或第二性徵發育不足，但也因窺探希特勒生理隱私而遭到批評。

上述研究成果15日將在英國第四頻道（Channel 4）名為「希特勒的DNA：獨裁者的藍圖」（Hitler's DNA: Blueprint Of A Dictator，暫譯）紀錄片中播出。

天空新聞網（Sky News）報導，希特勒（Adolf Hitler）自從在第一次世界大戰期間服役、遭到同袍嘲笑以來，有關他性發育異常的傳言便不脛而走。一支由科學家和歷史學家組成的國際團隊進行新研究，據稱解釋了這位納粹領袖究竟哪裡出問題。

研究團隊分析一絲絲希特勒的DNA樣本後指出，他罹患某種形式卡門氏症候群（Kallman Syndrome）的可能性很高。這是一種導致患者無法進入青春期或青春期發育不完全的遺傳性疾病。

這項研究指出，與性器官發育有關的PROK2基因在希特勒身上處於耗盡狀態。缺乏這種基因與睪固酮濃度過低有關，可能導致小陰莖症（micropenis）。

帶領這項研究的遺傳學家金恩（Turi King）指出，團隊的發現將為世人對史上受到最透徹研究人物之一的了解增添「另一層資訊」。

英國在二戰期間流行一首醜化希特勒和納粹高層的歌曲「希特勒只有一顆蛋」（Hitler Has Only Got One Ball）。報導表示，這項發現為這首知名歌謠的核心脈絡提供解讀。

1945年希特勒在納粹德國總理府的地下掩體中自殺。80年後，這項研究分析的DNA樣本則是來自當時元首地堡內一張沾有血跡的沙發。

納粹政權垮台後，時任美國總統艾森豪（Dwight David Eisenhower）的通信官羅森格蘭（Roswell P. Rosengren）在地堡內割下一塊沙發布帶回美國，存放在他的保險箱裡數十年，最終被賣給蓋茨堡歷史博物館（Gettysburg Museum of History）。

根據天空新聞網，這項研究還發現，希特勒在自閉症、思覺失調症、雙極性疾患（俗稱躁鬱症）方面的多基因風險分數（Polygenic Risk Score）高。這是把全基因體裡成千上萬個基因小差異加總起來，用以估計個體對疾病的遺傳易感性的指標。

金恩提醒外界不要過度解讀研究結果。她強調：「遺傳只構成你個性的其中一部分。」

「衛報」（The Guardian）今天則在題為「希特勒真的有小陰莖症？分析獨裁者DNA卻沒有把握的紀錄片」評論文章中質疑對希特勒進行DNA測序的可能性，以及在電視節目中這麼做是否應該。文章對紀錄片以暗示手法合理化窺探希特勒生理隱私予以批評。（編譯：何宏儒）1141114