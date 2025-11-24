紀錄片《冠軍之路》元旦上映重現12強奇蹟

台灣隊長陳傑憲。（圖／牽猴子提供）

世界棒球12強賽奪冠紀錄片《冠軍之路》將於2026年1月1日全台上映，今日舉辦記者會，出品人威剛科技董事長陳立白、中職會長蔡其昌、國家隊總教練曾豪駒、導演龍男・以撒克・凡亞思、滅火器主唱楊大正與啦啦隊員峮峮等人到場，並首播電影主題曲〈今天的我〉MV。





蔡其昌表示，12強在外界不看好下登頂，讓許多原本不看棒球的民眾重新被感動，這座冠軍對台灣社會意義重大。曾豪駒回憶從組隊一路承受質疑到奪冠「像做了一場不真實的夢」，希望透過影片讓大家看見選手與情蒐、後勤團隊的付出與心路歷程。

《冠軍之路》獲WBSC、CPBL等正式授權，由威剛科技與中職出品，收錄教練團、台灣隊長陳傑憲、捕手林家正等球員訪談，也訪到日本武士隊投手戶鄉翔征等關鍵對手，並呈現啦啦隊在東京巨蛋應援的畫面。導演盼傳達「永遠不要小看自己，只要保持信念，奇蹟就會發生」，陳立白則期許榮耀每位熱血奪冠的台灣英雄。



