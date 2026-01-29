紀錄片《台日韓抗中新聯盟》 揭美力促日韓結盟歷史背景

紀錄片《台日韓抗中新聯盟》記錄了這個新聯盟，如何將這個全球經濟最重要、但在政治上卻是最脆弱的地區，轉變成威懾中國擴張的支柱，或是一個引爆戰爭的危險火藥庫。

這是在日本沖繩北邊的德之島，新成立的兩棲部隊正在和美軍進行夜間作戰演習。以往謹慎低調的演習行動可以公開，這代表日本政府的態度正在轉變。

日本航空自衛隊第55警戒隊指揮官大之慎太郎中校表示，「這是一個合作的場域。」

為了圍堵中國自2017年，一帶一路以來的擴張行動，美國積極與日本與韓國加強軍事合作，並且催促各國增進國防預算。畢竟中國在2024年的國防預算是2000億歐元，而且到了2030年估計就有1000枚核彈頭。

韓國國防產業研究協會權泰桓指出，「因為首爾在2分半內，就可能遭受北韓導彈威脅；而攜帶核彈頭的北韓導彈，只要7分半就能擊中東京。」

美國的西太平洋第一島鏈加固計畫，包括生產晶圓重鎮的台灣。不過，南韓對於台海局勢格外謹慎，他們擔心台海戰局會引動北韓的軍事行為。

前南韓總統顧問文正人說，「多項民調顯示逾60%南韓人主張，不應該軍事介入台海危機。」

紀錄片《台日韓抗中新聯盟》描述了美國主導的新聯盟態勢，但韓國與日本的民眾會願意買單嗎？位於南韓西南邊的小漁村靈光，村民雖然對於中國漁船在海上的強勢掠奪心懷怨恨，但更不能原諒日本在20世紀佔領期間的行為。

南韓退休教師鄭貴任表示，「日本過去真的很壞，我們稱他們是混蛋日本人，當時我們甚至不屑說出『日本人』這個字。」

年輕一代也是這樣想嗎？年輕學生認為歷史不能遺忘，但也不排斥加強兩邊的文化與觀光交流。

南韓學生朴在民認為，「我認為如果未來這類交流能在國家層面發展起來，那麼互動將會更加活躍。」

面對共同威脅，宿敵也有合作的可能。加強聯盟、升高戰備，是為了彼此威嚇，讓大家都不敢輕舉妄動，但這需要付出代價，就像日本的德之島，這個從來沒有日本自衛隊基地的安寧小島，以前只作為演習用地，現在也開始討論是否要有駐軍。

日本德之島居民峰山英二郎坦言，「每次看到軍用車時，我會聯想到戰爭，我真的感到害怕。」

德之島越來越不平靜，為了這個以美國為軸心的台日韓抗中新聯盟，它可能得做出改變。當全世界的焦點集中在烏克蘭、中東和美國的貿易政治上時，東亞的政治權力局勢，正在發生劇烈變化。