紀錄片《神木之島》爆侵權導演神隱 文化部要查了

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紀錄片《神木之島》爆侵權，導演李香秀目前尚未回應。（取自神木之島臉書粉專）





紀錄片《神木之島》日前遭爆料未取得片中「找樹的人」團隊正式授權，即將團隊成員肖像納入影片內容並以院線形式上映；此外，衍生書籍《神木之島：紀錄片幕後追尋》也大量引用農業部林業試驗所副研究員徐嘉君的訪談內容，卻未事先告知當事人，部分照片亦未標示來源及取得授權，引發外界關注。對此，文化部影視及流行音樂產業局昨天（9日）表示，將著手了解相關情況。

票房翻紅後爆風波 《神木之島》遭質疑授權程序不完整

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根據《自由時報》報導，《神木之島》於5月15日上映，初期票房表現不佳，導演李香秀曾在社群平台發文坦言票房不如預期，甚至透露投入製作的退休金所剩無幾，引發大批網友聲援。隨著話題發酵，電影票房一路攀升，目前全台累積票房已接近2000萬元，並同步推出由大塊文化出版的衍生書籍《神木之島：紀錄片幕後追尋》。

不過，據了解，李香秀與農業部林試所、成功大學組成的「找樹的人」團隊，原本基於森林保育理念共同合作，但在電影上映前，雙方對於團隊成員肖像使用權，以及衍生書籍中涉及的訪談內容、田野調查紀錄與部分攝影作品授權範圍，出現認知落差，至今仍未完成正式書面授權程序。

知情人士指出「找樹的人」團隊曾多次透過電子郵件向導演表達訴求，希望補齊相關授權文件，但至今未獲積極回應。知情人士也表示，團隊成員長年投入森林調查工作，甚至曾冒險攀登高達28層樓高度、被譽為台灣最高樹之一的「大安溪倚天劍」，也未曾要求報酬，如今卻連正式授權文件都未能取得，令人遺憾。

事件曝光後，大塊文化董事長郝明義也在社群平台發文表示，《神木之島：紀錄片幕後追尋》將不再進行再版，並保留相關法律權利。

針對外界質疑，文化部影視局回應，「經查夏日紀事音像文化有限公司（以下簡稱夏日公司）《神木之島》獲111年度紀錄片製作補助470萬元，依據111年紀錄片製作補助要點，紀錄片內容以及獲補助者依企畫書所辦理之各項工作，均須無侵害他人權利」、「本局刻正進行了解，並同步請夏日公司提供書面說明，後續本局將就調查結果辦理後續事宜。」

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