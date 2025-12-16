紀錄片《萬歲家庭》榮獲女性影展雙獎！ 女兒追問創傷揭家暴內幕

導演吳念樺(右)親手記錄母女相愛相殺的日常。公視紀錄觀點《萬歲家庭》提供

公視「紀錄觀點」將於本週四（12月18日）晚間10點首播紀錄片《萬歲家庭》，並同步上架公視+影音平台。這部作品榮獲 2025 台灣國際女性影展「台灣影評人協會推薦獎」與「觀眾票選獎」肯定，導演吳念樺以手持攝影機，勇敢記錄自己與母親的修復過程，透過不斷的提問，探究家庭中那些被遺忘與否認的創傷記憶。

《萬歲家庭》以導演吳念樺自幼居住的「萬歲家庭」社區大樓為起點。吳念樺與姊姊從小在母親獨力扶養下，長期承受嚴厲的管教，也籠罩在家暴的陰影下。片中，吳念樺鼓起勇氣向母親提問童年受暴的經歷。母親坦承當時自己身心失控，心裡不願傷害女兒，但有些關於暴力現場的記憶已很模糊。

「否認」讓記憶真實性受困

吳念樺表示，當事人的「否認」，反而讓她對自己創傷回憶的真實性感到困惑。她希望透過紀錄片拍攝，釐清這些關於記憶與真相的衝突，讓封閉的記憶有「再造的可能」，並期盼從中獲得對母愛的解答：「我想從我的憤怒和悲傷、從我從沒擁有過的東西中解脫。」

廣告 廣告

長期的家庭陰影，讓吳念樺將近8年沒有回家過年。直到回屏東參加姊姊婚禮，她才意識到尚未處理的情緒仍存在。

尋父行動引爆母女衝突

吳念樺在23歲時收到素昧平生的生父傳來的訊息，促使她決定前往澎湖與生父「吳先生」見面。然而，生父與母親對於「拋棄小孩」的說法截然不同，讓吳念樺陷入更深的疑惑。

《萬歲家庭》導演吳念樺以紀錄片探究童年被母親家暴的過往，與母親揭開傷口對話。公視紀錄觀點《萬歲家庭》提供

女兒的尋父行動更引爆了母女間的激烈衝突。母親在片中質問女兒：「妳哭是為了他在難過？妳到底知不知道我是用生命在養妳？」呈現出獨力撫養的母親，其內心強大的不滿與痛苦。

導演坦言雙方都已尋求心理諮商

儘管母女在影片中衝突不斷，但母親對於女兒的創作內容卻是保持鼓勵的正面態度，並尊重女兒面對創傷記憶的方式。吳念樺在片中重回事件現場，試圖釐清家族共同記憶的斷裂，呈現家庭中「未說出口的真相」，展現一段既脆弱又勇敢的修復過程。

製片蔡崇隆讚譽，《萬歲家庭》是一部療癒與自我探索的作品。他認為導演的媽媽能勇敢面對自己曾經帶給女兒的創傷，並且坦承錯誤，是源自對女兒強烈的愛，非常不容易。對於與生父的關係是否會延續，吳念樺坦言目前自己還沒有答案。她也透露，雙方都有尋求專業協助，例如接受心理諮商，嘗試找到對話的方式。

公視「紀錄觀點」製作人蘇啓禎表示，《萬歲家庭》是2023年長片公開徵案的入選作品之一，樂見吳念樺導演的首部長片就獲得出色的成績，並宣布2026年3月將再度公開徵案，持續支持新生代導演創作。



回到原文

更多鏡報報導

《自殺通告》被以「危害國安」為由遭港禁演 導演周冠威發聲：「限制我，更想去創作！」

時隔13年！龍千玉淚崩親曝女兒離世「真相」 愛女首度入夢嘆都是「老天爺安排」

舒淇《尋她》下田學農活挑戰全素顏！ 導演揭兩人緣分：我的第一次