紀錄片「萬歲家庭」獲女影雙獎 導演自揭童年創傷

（中央社記者洪素津台北15日電）紀錄片「萬歲家庭」獲台灣國際女性影展台灣影評人協會推薦獎及觀眾票選獎的肯定，導演吳念樺以手持攝影機記錄母女關係，透過此片自揭童年創傷，以及面對自己多年難以言說的恐懼、憤怒與期待。

吳念樺以紀錄片「萬歲家庭」自揭隱藏在心中已久的傷痕，她在片中向母親提問，關於童年受暴的經歷，媽媽其實心裡不願意傷害她們，坦承當時自己身心失控了，有些關於暴力現場的記憶都很模糊。

吳念樺透過新聞稿分享，「我的創傷回憶，因為當事人的『否認』，而讓我也開始對自己記憶的真實性感到困惑，這些關於記憶與真相的衝突，讓我對於封閉的記憶有了再造的可能。」

家暴的陰影，讓吳念樺將近8年沒有回家過年，直到回屏東參加姊姊婚禮，意外得知母親與姊姊早已搬離童年舊家，她才意識到那些尚未處理的情緒與創傷仍存在。這次透過紀錄片拍攝，她鼓起勇氣期盼從中獲得答案，「在這段拍攝與製作紀錄片的路上，似乎回答了我對生命的疑問。我想面對我對母愛的疑惑，我想從我的憤怒和悲傷、從我從沒擁有過的東西中解脫。」

吳念樺在片中回到事件現場，試圖釐清家族共同記憶的斷裂，呈現家庭中「未說出口的真相」，從除夕飯桌上的日常對話，到母女間重新談論童年暴力的激烈情緒，讓觀眾看見一段既脆弱又勇敢的修復過程，也迫使導演面對自己多年難以言說的恐懼、憤怒與期待，理解曾經的自己。（編輯：李亨山）1141215