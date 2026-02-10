《紀錄觀點》深耕27年 獲台灣紀錄片影展「傑出貢獻獎」

2026TIDF「傑出貢獻獎」由公視節目《紀錄觀點》獲得。（台灣國際紀錄片影展提供）

國家電影及視聽文化中心主辦的台灣國際紀錄片影展（TIDF）今日揭曉第15屆「傑出貢獻獎」得主，由深耕27年、孕育無數台灣紀錄片工作者的公共電視節目《紀錄觀點》獲得。

《紀錄觀點》是台灣指標性創作型紀錄片委合製與露出平台，在美學引介與人才孵化上，皆扮演關鍵角色。本屆傑出貢獻獎評選委員王君琦、李立劭、張世倫、曾文珍、杜麗琴一致認同《紀錄觀點》作為公共媒體，總體性與歷時性的貢獻。評審委員強調，此次肯定不僅是致敬其過去的耕耘，更期許其繼續堅守並推動這份珍貴的公共信仰與自主性。

廣告 廣告

為此，TIDF將於影展期間世界首映由公視新聞部自製、柯金源導演的新作《水．不水之間》。柯金源曾於2018年獲頒TIDF傑出貢獻獎，迄今有31部作品於《紀錄觀點》首播，更是該節目收視史上最高紀錄的保持者。與《紀錄觀點》獲獎榮耀相輝映，此次新作再於 TIDF 首映別具意義。

《紀錄觀點》為公視創台節目之一，是台灣首個常態性電視紀錄片節目。自1999年 12月開播以來，透過定期公開徵案、專業審查邀案與購片機制，至今已週週首播近 900集紀錄片。在創始製作人馮賢賢的推動下，早期透過自製節目，如「島國殺人紀事」三部曲（2000-2009）、《和平風暴》（2003）、「教改系列」（2004-2007）及《有怪獸》（2006）等指標作品，針對司法人權、醫療缺失、教育體制與媒體市場進行長期觀察。不僅展示了公視紀錄片的多元創作與批判力道，更讓紀錄片成為社會對話的橋樑，形塑出台灣紀實影像的公共價值。

TIDF將於影展期間世界首映由公視新聞部自製、柯金源導演的新作《水．不水之間》。（台灣國際紀錄片影展提供）

《紀錄觀點》也是台灣觀眾接觸紀錄片最普及且直接的管道之一，對推廣紀錄片觀影文化影響至深。除深耕本土，節目亦廣泛自海內外購入兼具議題與藝術性的佳作，在古國威、王派彰與蘇啟禎等製作人的接力下，持續將多元議題推向大眾，拓展無數觀眾視野。綜觀其 27 年來穩定的委製播映機制與社會影響力，《紀錄觀點》已然超越單一電視節目的貢獻。

《紀錄觀點》為台灣紀錄片的推手與堅強後盾，從《無米樂》（2004）開創台灣院線紀錄片風潮，到已舉行14屆、扶植新銳的「觀點短片展」，《紀錄觀點》不僅是柯金源、蔡崇隆、朱賢哲、李立劭、周美玲、陳界仁等資深導演的發表基地，更是無數創作者在資源匱乏時最重要的練兵場。

《紀錄觀點》監製與播映的作品於國內外影展成果斐然，於2001至2003年連續三屆獲金馬獎最佳紀錄片，2002年更創下曾文珍《春天－許金玉的故事》與湯湘竹《山有多高》同屆入圍並破例雙雙獲獎的佳話。歷年來，亦持續在全球指標性影展有所斬獲，由蘇育賢執導的《公園》（2024）不僅在 TIDF 大放異彩，更接連於荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片影展（IDFA）、日本山形影展獲獎，是《紀錄觀點》近年國際成就最豐的委合製作品。此外，具跨國背景的創作者如趙德胤、廖克發等人，亦有多部作品在節目支持下完成，並於海內外影壇屢傳捷報。

柯金源曾於2018年獲頒 TIDF 傑出貢獻獎，迄今有31部作品於《紀錄觀點》首播。（台灣國際紀錄片影展提供）

本屆 TIDF除了世界首映柯金源新作《水．不水之間》，更與《紀錄觀點》合作，策劃實體與線上延伸活動。TIDF將於展前4月18日合辦兩場深度講座，邀請節目不同時期的製作人與導演，由創始製作人馮賢賢與朱賢哲導演回望具代表性的作品，再交棒現任製作人蘇啟禎等人，針對當前創作與挑戰，展望下一個10年。公視串流平台「公視+」則特別策劃線上專題，分波段上架歷年於TIDF入圍與得獎的優秀作品，預計將展出數十部佳作，公視頻道也將於四月起，每週放映歷年TIDF獲獎作品，讓影迷一飽眼福！

第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月1日至5月10日於國家電影及視聽文化中心、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB等地盛大舉行。更多活動與節目內容將陸續公開，眾所矚目的亞洲視野競賽、國際競賽、台灣競賽入圍名單則將於2月24日揭曉，詳情請密切關注TIDF官方網站、Facebook專頁及Instagram。

更多鏡週刊報導

《微醺大飯店1980s》打造復古華麗夜總會 他與邵雨薇激吻「壓力不小」

每檔獨舞必有一個動作 吳義芳觀察身體書寫舞蹈人生

藉孩童視角凝視獨裁體制 《總統的蛋糕》素人演員被迫踏上危險旅程