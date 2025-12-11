紀錄電影《冠軍之路》400人搶先看 陳冠宇曝得冠後1年心境

台灣球星張奕（右起）、莊昕諺、戴培峰、陳冠宇、朱育賢11日出席試片會。（牽猴子提供）

台灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》，11日在台北舉辦大型試片會，更公布30秒短版預告，以及長榮交響樂團演奏配樂的照片，並同步在各數位音樂平台上架主題曲〈今天的我〉，現場湧入近400位觀眾搶先觀賞，包括中華職棒會長蔡其昌、中職球星朱育賢、陳冠宇、莊昕諺、張奕、戴培峰等人，陳冠宇更是激動表示：「我們都雞皮疙瘩！」

試片現場除播放電影精彩片段外，片方也驚喜曝光由長榮交響樂團特別演奏的電影主題配樂，磅礡管弦樂搭配真實賽事畫面。導演龍男以撒克凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢在台上感謝球員和團隊，《冠軍之路》出品人威剛科技董事長陳立白看完紀錄片感動說：「值得各位帶著朋友一看再看，這是我們共同的驕傲！」

《冠軍之路》於11日在MUVIE CINEMAS台北松仁舉辦大型試片會，活動現場湧入近400位觀眾搶先觀賞。（牽猴子提供）

去年12強的左投陳冠宇也在會後開心透露：「很推薦大家來看，我覺得很好看，因為畢竟這件事是1年之前，這1年得到很多啟發，有挫折、有低潮，但看完會心情很好，處於亢奮狀態，會有重新繼續打球的心情。」他坦言對紀錄張奕心路歷程的部分很有感，「從被懷疑、排擠又站到這舞台，很感動。」而朱育賢在2024年世界棒球12強賽對抗日本的冠亞軍大賽中，接到關鍵1球直接雙殺完賽，畫面讓大家難忘，對於看完紀錄片，他也直呼希望有更多人看見這部紀錄片。

本片由世界棒壘球總會、中華職業棒球大聯盟與國內各大媒體正式授權，橫跨台、日、美3地，訪談近70位受訪者、累積超過300小時影像素材，完整記錄台灣隊從2013年止步八強，到2024年重返榮耀、奪回冠軍的熱血歷程。

