約人妻土地公廟激戰 粗工竟用私密片逼再來一次

人妻與粗工相約性行為。（示意圖／翻攝自pexels）





一名從事粗工的男子阿輝（化名），透過交友軟體結識人妻小琳（化名），兩人發生性行為後，阿輝以性影像要脅小花再次發生性行為，小花嚇得報警求助，法院審理後，阿輝遭判有期徒刑4月。

相約土地公廟性交 事後持私密片威脅

根據判決書，阿輝用母親的手機號碼註冊交友軟體，並於2024年6月27日認識小琳，兩人相約見面後，竟在當地某土地公廟的女廁內發生性行為。沒想到阿輝事後意猶未盡，為了逼迫小琳再次碰面發生性關係，以及索借新台幣3000元，竟傳送多則恐嚇訊息給小琳。

廣告 廣告

阿輝不斷用交友軟體發送訊息給小琳，包括「這幾天妳老公就會知道」、「把妳秘密給他看」、「妳注意妳小孩」、「妳拍的那些我就放學校」、「到時候他知道妳小孩知道妳的照片事情別求我」等，揚言若不順從，將公開性私密影像，並讓小琳的子女及親友知曉。

小琳因擔心婚外情曝光遭丈夫責備、親友議論，更恐懼私密影像外流，不堪其擾下決定報警提告。

阿輝犯後坦承犯行，並表示手機已經賣出，截至開庭都未取得小琳原諒或對小琳賠償。法官考量阿輝從事粗工、家庭經濟狀況僅能勉持，最終依恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑4個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。全案仍可上訴。

東森新聞關心您

保護被害人隱私，避免二度傷害



若觸犯法將以刑法235條中的散布猥褻罪，非自願遭散布之成人性影像已有刑法319-3條專法、兒少性影像遭散布則有兒少性剝削防制條例第38條作為規範，提醒民眾避免違法

更多東森新聞報導

鋼琴師懷3寶「激戰尪表弟」再偷吃友人：異地工作難免

女鄰居登門要求「租借老公」數度激戰 人妻崩潰怒告

性生活與外遇機率有關！專家曝「這族群」易出軌

