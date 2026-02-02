約人妻在土地公廟激戰！粗工想「回味」拿裸照逼砲討錢：要她注意小孩

記者陳弘逸／新竹報導

新竹從事粗工的吳姓男子前年透過交友軟體，跟人妻小花（化名）發生肉體關係，事後男方食髓知味，為了逼女方再次碰面並借錢；竟揚言散播當時拍下的性影像，逼迫對方；小花擔心被配偶責備、親友議論便自行報警提告；此案，法院將吳男依恐嚇取財未遂罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，吳男2024年6月27日透過交友軟體，認識女子小花（化名）兩人竟邀約在土地公廟女廁內，發生肉體關係；事後男方食髓知味，為了逼女方再次碰面發生性行為，還要跟他借3000元，竟傳訊息「把妳秘密給他看」、「妳注意妳小孩」、「妳拍的那些我就放學校」、「又被上傳，妳這次真的完蛋」恐嚇對方。

事後小花擔心被配偶責備、親友議論或自身性影像及照片遭散布，到派出所報案求助。

偵審期間，吳男都坦承犯行，自述國中畢業，入監前從事粗工，家庭經濟狀況勉持。

法官認為，吳男為了要求小花再次跟他發生性行為、索取金錢，竟以散布不雅照片、影像等恐嚇危害安全等手段，造成女方心生畏懼，且犯後，未能達成調解與賠償；審理後，被依恐嚇取財未遂罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

