約友返家續攤別有居心 色男一動作GG了

蔡男約女姓友人返家續攤喝酒，卻色心大起企圖硬上。示意圖

新北市蔡姓男子2023年11月間與友人A女相約在北市大安區酒吧喝酒，隔日凌晨蔡男約對方返回三重租屋處續攤繼續喝，結果蔡男色心大起，不但強吻對方、解開A內衣，還用手撫摸胸部及下體，A女明確反抗拒絕時，蔡男還反嗆：「妳沒有要給我X，那你來我家衝殺小？」最後因A女持續反抗，蔡男才停止侵犯，新北地院一審依強制性焦未遂判處有期徒刑1年7月，全案可上訴。

判決指出，2023年11月18日，蔡男與A女及其他友人相約在北市大安區的酒吧喝酒，一行人喝到隔日凌晨1點多，結束後蔡男邀約A女一起返回新北市三重區的租屋處續攤繼續喝，因雙方為朋友，A女不疑有他便答應赴約。

廣告 廣告

不料返家後，蔡男疑似酒後色心大起，竟撲向A女，不斷強吻對方，將手伸入A女衣服將內衣解開，還試圖將A女的衣褲脫掉，不並不斷撫摸對方胸部及下體，A女不斷反抗，嘗試將對方踢開，但蔡男稍微停止後，又再度撲向對方，A女質問「我沒有要做，你不是說是來繼續喝的嗎？」豈料蔡男竟反嗆「妳沒有要給我幹，那你來我家衝殺小？」接著又撲向A女。

A女持續奮力抵抗約15分鐘，並表示要報警，但蔡男仍然沒有反應，持續壓著對方，最後A女趁隙離開床，迅速把被脫下內衣及隨身包包拿取後奪門而出，並自行搭車返家，事後向友人告知此事並報警提告。

案經警方移送地檢署，檢方依妨害性自主起訴後，蔡男於法院準備程序坦承犯行，表示自己當天很不尊重A女，想跟對方道歉，辯護律師希望依此爭取緩刑，但合議庭認為，雖蔡男無前科紀錄，但因其始終未與A女達成和解，取得諒解，且蔡男非屬暫無執行刑罰必要之「輕微」犯罪，不適予以緩刑宣告，因此判處有期徒刑1年7月。



回到原文

更多鏡報報導

曾列民眾黨不分區！陸配徐春鶯涉詐貸、依中方指示替柯站台 檢聲押禁見獲准

金山賓士墜海死者驚人背景曝 竟是「關渡王」遺孀漢嫂

剴剴案翻版？新北1歲兒安置疑遭受虐 額頭不明紅腫社工敷衍稱「蚊子叮」