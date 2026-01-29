約吃月餅引殺機⋯藝識流身心靈導師夥網紅牙醫 擀麵棍打死「護法」4人起訴

「藝識流國際身心靈療癒學院」創辦人王禹婕。

標榜心靈療癒的「藝識流國際身心靈療癒學院」創辦人王禹婕（暱稱艾菲坦），因不滿旗下林姓「護法」擅自以學院名義預約月餅試吃，竟聯手擔任執行長的網紅牙醫吳宗儒等共4人，持擀麵棍等物對林男施以連續數日的殘暴私刑，最終將人活活打死。北檢偵結，依傷害致死罪嫌將王女等4人提起公訴。

療癒學院變人間煉獄 「擀麵杖」家法折磨學員

檢警調查，位於台北市堤頂大道的「藝識流學院」成立於2015年，年費高達20萬元，提供脈輪、能量檢測等課程。死者30歲林姓男子加入學院5年，期間因積欠高額諮詢費與會費，被強迫簽下還款協議。

據了解，林男在學院內地位低下，曾因飢餓難耐偷吃泡麵、泡芙，或是因受虐導致大小便失禁，就遭到創辦人王禹婕拿出「擀麵杖」執行家法。長期折磨下，林男已瘦弱得不成人形，且對王女產生極度恐懼，喪失自我判斷能力。

擅約試吃引殺機 惡徒稱在「對抗業力」

去年9月26日，王禹婕得知林男擅自預約中秋月餅試吃，認定其「毀壞名譽」，下令執行長吳宗儒、營運長王紹丞（王女之弟）及學員林承毅等人展開「震撼教育」。4人自26日下午起至29日中午，持續以棍棒、徒手毆打林男頭部與背部。

29日下午，林男傷重昏迷，王女等人第一時間竟非送醫，而是拿出手機錄影。面對檢警訊問，王女還稱：「當時他正在對抗業力，那是他的因果，外人不能插手，走過去就能重生。」 直到當晚深夜11點許，見林男已無呼吸心跳，眾人才驚覺事態嚴重撥打119，但林男早已回天乏術。

網紅牙醫深陷其中 精英背景令人咋舌

本案另一焦點為執行長吳宗儒，他身為台北醫學大學畢業的執業牙醫，曾多次受邀上綜藝節目談論美齒技術，在業界小有名氣。據悉，吳男與王女不僅是事業夥伴，更是親密伴侶，對王女的「心靈教條」深信不疑，從牙醫變成害命共犯。

台北地檢署認為，王禹婕等4人涉嫌傷害致死罪證明確，其手段殘忍且犯後飾詞卸責，今日偵結依法提起公訴。由於本案屬於故意犯罪致人於死，後續將由國民法官參與審理。



