約回收場見面…僅10公尺「目睹母遭輾斃」女兒呆滯後崩潰哭喊：我媽走了

社會中心／高雄報導

陳婦傷重宣告不治，手上的轉院手續，被迫換成殯葬資料，救護車開走換接體車來。（圖／記者簡榮良攝影）

高雄大寮區15日發生一起死亡車禍。一名林姓水泥預拌車駕駛（25歲），當天開車要左轉進加油站時，卻不慎將一名徒步的陳姓婦人（81歲）輾斃。據了解，陳婦和女兒相約回收場幫忙，當時她和騎機車的女兒僅隔10公尺，沒想到，短短時間就天人永隔，讓目睹整起事件的陳婦女兒非常崩潰，不禁哭喊：「我媽走了。」令人鼻酸。

回顧案情，15日上午7時許，陳婦要幫女兒整理變賣的回收物，女兒先以機車載運回收物至加油站旁的回收場，而陳婦則走路行經大寮區鳳林四路加油站時，一輛水泥預拌車正好要左轉進到加油站，卻疑因視線死角撞倒陳婦，造成對方雙腿被重輾、血肉模糊；據了解，陳婦女兒，當時就在前方10公尺遠的回收場，聽到聲音後馬上下車、衝過去，卻驚見竟是母親遭撞。

陳母傷重宣告不治，手上的轉院手續，被迫換成殯葬資料，救護車開走換接體車來。（圖／記者簡榮良攝影）

救護人員到場後，對陳婦心肺復甦術（CPR）約30分鐘後，緊急送往瑞生醫院搶救，之後家屬決定轉院長庚，但陳婦依舊宣告不治。警方檢測肇事林姓駕駛酒測值為0，目前已著手調查詳細肇事原因。對此，家屬悲痛不已，女兒則先是一時無法接受、神情呆滯，之後才在現場崩潰哭喊：「我媽走了。」陣陣哭聲，刺痛在場所有人的心。



三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

