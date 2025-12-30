約基奇傷退 金塊慘敗熱火

金塊明星中鋒約基奇（持球者）在與熱火一戰中弄傷左膝。

（路透資料照）

本報綜合外電報導

NBA丹佛金塊當家球星約基奇，30日在出戰邁阿密熱火時，不慎被隊友踩到左腳，導致左膝疑似扭傷，約基奇倒地痛滾，最後在隊友攙扶下蹣跚退場，金塊隨後也以123比147慘敗給熱火，苦吞2連敗。

據報導，曾3度榮膺NBA最有價值球員的約基奇，在邁阿密卡塞亞中心出戰熱火時，上半場最後幾秒因傷退場，下半場也未回到場上，可能要接受全面檢查。

這名30歲的塞爾維亞球星，因隊友瓊斯在防守熱火的小哈奎茲時踩到他的左腳而倒地痛滾，左膝似乎受傷。

約基奇退場時已拿下21分、8次助攻與5個籃板，同時雙方是以63比63戰成平手。沒有約基奇的金塊在下半場明顯不敵熱火，半場得分為60比84，苦吞本季首次2連敗。特別是全隊目前傷兵問題嚴重，主力先發高登和布勞恩都無法登場，約基奇的缺席將會嚴重影響金塊戰力。