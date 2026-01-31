約基奇強勢回歸 金塊終結快艇3連勝

金塊約基奇（右）傷癒復出，繳出31分12籃板雙十成績。 （路透）

本報綜合外電報導

美國職籃NBA丹佛金塊當家球星約基奇當地時間30日傷癒歸隊，繳出31分12籃板「雙十」成績，率金塊122比109擊敗洛杉磯快艇。洛杉磯湖人作客華盛頓142比111大破巫師，唐西奇以37分、11籃板、13助攻，完成本季個人第6次大三元。

聯盟3屆最有價值球員（MVP）的約基奇自去年12月29日對邁阿密熱火的比賽左膝受傷，缺陣16場比賽。但這名塞爾維亞籍中鋒復出後，出賽不到25分鐘11投8中拿下全場最高分，外帶5助攻、3抄截，幫金塊終結快艇的3連勝。

在前鋒高登、強生及後衛布勞恩相繼進傷兵名單後，約基奇歸陣對金塊無疑是一大強心針。約基奇受傷前場均29.6分、12.2籃板、11助攻。

快艇以哈登25分9助攻最佳；快艇此役輸球前最近19戰16勝，戰績一路回升至西區第10。

另一地的比賽，洛杉磯湖人球星唐西奇上半場就完成大三元，率湖人作客華盛頓142比111大破巫師。

唐西奇上場不到19分鐘就拿下26分、10籃板、11助攻，幫湖人於半場結束時77比48大幅領先。終場他37分、11籃板、13助攻，完成本季個人第6次大三元。