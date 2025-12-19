約女學員遭拒打翻醋醰！健身教練當街失控打人 遭警壓制移送

即時中心／綜合報導

台北信義街頭昨（18）日凌晨發生打人攻擊事件，一名羅姓健身教練疑對蘇姓女學員有好感，邀約女方遭拒，見蘇女與同行的王姓男子，產生醋意，突情緒失控衝向王男揮拳攻擊，之後更攻擊蘇女。線上警力獲報到場，發現羅男仍未停止脫序行為，多名員警合力將羅男壓制，並帶回派出所管束，經訊問後移送北檢偵辦。

警方在昨日凌晨3時許接獲報案，指信義區松壽路11號前發生糾紛。經了解，羅姓健身教練疑對蘇姓女學員有好感，邀約女方遭拒，又見到她跟王姓男友人同行，一時情緒失控，衝向王男揮拳攻擊，之後更將蘇女壓在地板上爆揍。

線上警力獲報到場時，見羅男情緒激動、且持續有暴力行為，多名員警合力將羅男壓制。（圖／民視新聞翻攝）

線上警力獲報到場時，見羅男情緒激動、且持續有暴力行為，多名員警合力將羅男壓制，並帶返派出所依法管束，直到當天清晨5時11分方解除管束。全案經詢問後，依涉嫌傷害罪移送台北地檢署偵辦。

