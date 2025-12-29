約女網友回家約會「反被下藥迷劫」 20多歲正妹被逮！拘捕照火辣身材反成焦點

警方發布洛博被拘留時在警局拍下的照片，沒想到意外爆紅，掀起國外網友討論。 （翻攝自X）

阿根廷一名29歲女子涉嫌以約會為名，下藥行搶，事後遭警方逮捕，不過該女子照片曝光，竟意外掀起網友暴動，掀起高度討論。

根據英媒《每日星報》報導，29歲洛博（Lidia Esther Lobo）透過網路社群物色目標後，相約對方住處約會，並趁機在飲品中下藥，導致對方失去意識，再洗劫屋內貴重財物。

辣妹下藥迷劫男網友落網逮捕照竟爆紅？

對此，警方研判洛博可能已用相同手法犯下多起案件，於是發布洛博被拘留時在警局拍下的照片，並將眼睛部分用黑框遮掩，以便其他受害者能出面指認，引出更多線索。據報導，洛博目前被拘留在布宜諾斯艾利斯待審，但她對加重搶劫罪的指控一概否認。

嫌犯洛博的照片在網路瘋傳。（翻攝自X）

不過的洛博照片一曝光，姣好身材卻意外爆紅，雖她眼睛被部分遮擋，不過豐腴姣好的身材意外被網友歪樓，加上洛博緊身的長褲從背面看時，臀部與內褲清晰可見，使得照片一曝光，隨即被網友轉發，引來約500萬人次瀏覽。

嫌犯洛博的照片在網路瘋傳。（翻攝自X）

