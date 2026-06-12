約定好要找到彼此...傅子純遺孀2度發聲 揭冰箱「最後溫柔」

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傅子純本月7日病逝，享年46歲。（圖／翻攝自傅子純臉書）





八點檔男星傅子純7日因因肺炎併發敗血症、疑似急性白血病病逝，享年46歲。明（13）日將迎來頭七，遺孀Corrinna今（12）日深夜曬出兩人最後到峇里島旅遊的畫面悲痛喊話「記得回家看看兒子、女兒」，稍早她再度於社群發聲，分享傅子純生前貼心舉動，字字句句讓人鼻酸。

Corrinna發文寫道：「從事情發生至今天下雨不斷，真是符合你的『雨男』稱號。」她提及突如其來的噩耗，身邊親友都放心不下她，即便繁忙也堅持每天接送並一路陪伴她度過難關，「真的很感謝，很抱歉讓大家擔心了。」

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傅子純遺孀Corrinna再度於社群吐露思念之情。（圖／翻攝自Corrinna臉書）

傅子純遺孀Corrinna再度於社群吐露思念之情。（圖／翻攝自Corrinna臉書）

Corrinna也再度喊話亡夫：「老公我好想你，真的好想你，約定好的要找到彼此，最貼心的老公冰箱裡一袋袋削好的芒果，知道我不懂澆花一直下雨。」字裡行間流露著失去傅子純的悲痛之情，讓不少網友看了相當不捨。

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