約定3天後復婚卻變調！妻「離婚當天秒嫁小王」 綠帽男超慘結局曝

約定3天後復婚卻變調，妻「離婚當天秒嫁小王」。示意圖／取自pixabay

台北市一名刑警與妻子新婚不到半個月，卻因妻子與一名王姓男子關係過於親密而亮紅燈，雙方簽下和解書，內容載明離婚後3日內須復婚，且妻子不得與王男再有聯繫，但兩人辦妥離婚的同一天，妻子竟與王男登記結婚！刑警認為自己遭欺騙，精神受挫，向法院求償20萬元，法院最終判決妻子須賠償前夫10萬元。

根據《ETtoday》報導，判決書指出，阿志與小玟於2024年8月下旬完成結婚登記，但婚後不久，阿志便察覺小玟與王姓男子往來頻繁，親密程度超出「一般朋友」範圍。雙方多次溝通後，在同年9月10日簽訂和解書，約定小玟不得再與王男接觸，否則須支付10萬元精神慰撫金；若兩人離婚，需在3日內再度登記結婚，違反者同樣需負擔10萬元賠償。

以為３天後會復婚 妻離婚當日卻閃嫁小王

阿志原以為這份和解書象徵兩人願意重修舊好，然而簽署當天，兩人前往戶政事務所辦理離婚手續，而小玟竟在離婚的同一天，立刻與王男完成結婚登記，讓阿志大感錯愕。

丈夫求償20萬 妻稱和解書限制自由

阿志指控，小玟以「短暫離婚」為由，使他誤信雙方會按約復婚，實則趁機另結新婚，行為已涉欺罔。此外，小玟過去因婚姻衝突多次發生情緒性事件並遭通報，導致他的任職單位得知相關負面情況，讓他身心與名譽受損，因而提出20萬元求償。

廣告 廣告

小玟則主張，當初之所以與阿志結婚，是因感到受到威脅，並非出於自主意願，和解書內容對她的自由形成不當限制，違背善良風俗，應屬無效。她強調，離婚後隨即與王男結婚，是擔心事後被阿志要求依約復婚，並否認自己以詐術引導阿志離婚。

法院判賠10萬元

士林地院審理後指出，和解書中「離婚後3日內必須復婚」的約定牽涉個人的婚姻自由，顯然違反善良風俗，因此無效；至於禁止與王男往來的條款，由於兩人簽約當天即離婚，婚姻關係已不復存在，該限制在離婚後自然失效，阿志也不得再據此請求賠償。

不過，法院特別注意到，小玟簽下和解書、與阿志辦理離婚、再與王男登記結婚，三件事全部發生於同一天，此舉足以讓阿志誤以為2人會依約在3日內復婚，卻在當天即另結新婚，「其所為難謂非屬詐欺」。

法官認定，小玟確實以不實訊息使阿志在非真意情況下同意離婚，侵害婚姻中受保護的人格法益，且情節重大，阿志有權請求精神慰撫金。綜合小玟的行為模式及對阿志造成的心理衝擊，法院認為他所請求的20萬元中，以10萬元較為適當；其餘金額因無理由而駁回，全案仍可提起上訴。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德大啖日本海鮮登外媒！日議員吃滷肉飯致意：德不孤必有鄰 中國跳腳嗆聲了

點365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網全力挺 男5字道歉盼解封聯絡

早產女嬰不治亡！母心碎「2.5h手術做了7h」盼真相 醫毫無解釋僅回4字