約定3天後復婚卻變調！妻「離婚當天秒嫁小王」 綠帽男超慘結局曝
台北市一名刑警與妻子新婚不到半個月，卻因妻子與一名王姓男子關係過於親密而亮紅燈，雙方簽下和解書，內容載明離婚後3日內須復婚，且妻子不得與王男再有聯繫，但兩人辦妥離婚的同一天，妻子竟與王男登記結婚！刑警認為自己遭欺騙，精神受挫，向法院求償20萬元，法院最終判決妻子須賠償前夫10萬元。
根據《ETtoday》報導，判決書指出，阿志與小玟於2024年8月下旬完成結婚登記，但婚後不久，阿志便察覺小玟與王姓男子往來頻繁，親密程度超出「一般朋友」範圍。雙方多次溝通後，在同年9月10日簽訂和解書，約定小玟不得再與王男接觸，否則須支付10萬元精神慰撫金；若兩人離婚，需在3日內再度登記結婚，違反者同樣需負擔10萬元賠償。
以為３天後會復婚 妻離婚當日卻閃嫁小王
阿志原以為這份和解書象徵兩人願意重修舊好，然而簽署當天，兩人前往戶政事務所辦理離婚手續，而小玟竟在離婚的同一天，立刻與王男完成結婚登記，讓阿志大感錯愕。
丈夫求償20萬 妻稱和解書限制自由
阿志指控，小玟以「短暫離婚」為由，使他誤信雙方會按約復婚，實則趁機另結新婚，行為已涉欺罔。此外，小玟過去因婚姻衝突多次發生情緒性事件並遭通報，導致他的任職單位得知相關負面情況，讓他身心與名譽受損，因而提出20萬元求償。
小玟則主張，當初之所以與阿志結婚，是因感到受到威脅，並非出於自主意願，和解書內容對她的自由形成不當限制，違背善良風俗，應屬無效。她強調，離婚後隨即與王男結婚，是擔心事後被阿志要求依約復婚，並否認自己以詐術引導阿志離婚。
法院判賠10萬元
士林地院審理後指出，和解書中「離婚後3日內必須復婚」的約定牽涉個人的婚姻自由，顯然違反善良風俗，因此無效；至於禁止與王男往來的條款，由於兩人簽約當天即離婚，婚姻關係已不復存在，該限制在離婚後自然失效，阿志也不得再據此請求賠償。
不過，法院特別注意到，小玟簽下和解書、與阿志辦理離婚、再與王男登記結婚，三件事全部發生於同一天，此舉足以讓阿志誤以為2人會依約在3日內復婚，卻在當天即另結新婚，「其所為難謂非屬詐欺」。
法官認定，小玟確實以不實訊息使阿志在非真意情況下同意離婚，侵害婚姻中受保護的人格法益，且情節重大，阿志有權請求精神慰撫金。綜合小玟的行為模式及對阿志造成的心理衝擊，法院認為他所請求的20萬元中，以10萬元較為適當；其餘金額因無理由而駁回，全案仍可提起上訴。
更多鏡報報導
賴清德大啖日本海鮮登外媒！日議員吃滷肉飯致意：德不孤必有鄰 中國跳腳嗆聲了
點365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網全力挺 男5字道歉盼解封聯絡
早產女嬰不治亡！母心碎「2.5h手術做了7h」盼真相 醫毫無解釋僅回4字
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》戶外打擊練習沒人想跟大谷同組 Smith爆料：大家都不想丟臉
洛杉磯道奇隊捕手Will Smith近日登上美國節目《The Rich Eisen Show》，大方分享大谷翔平在季後賽期間「解禁」戶外打擊練習時的震撼場面。他透露，大谷的打擊太過誇張，隊友們都「讓他自己打最後一組」，因為沒有人想與他同組，避免在飛行距離上一比就見笑。TSNA ・ 2 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
名模二億斷豪門／遭爆與苗華斌婚變 孫正華發聲明：這裡是自由台灣
本刊19日報導〈名模二億斷豪門／孫正華創業不見千億資產夫家金援 傳已離婚神通少東苗華斌〉，新聞曝光後，孫正華當天向其他媒體回應，「沒事沒事，放心，我等下會有正式聲明。」昨（20）日晚間她發出聲明，「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
大陸「田徑女神」吳艷妮哭了！差0.04秒痛失全運會金牌
大陸「田徑女神」吳艷妮在全運會田徑女子100公尺跨欄決賽以12秒85奪下銀牌，僅落後金牌0.04秒，賽後情緒低落，頒獎典禮上掩面落淚。中時新聞網 ・ 3 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 23 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前