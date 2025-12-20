約旦和保加利亞強人來了 桃園雲豹慘遭新莊2連敗 再興中學40歲老將也復活了

杰倫(Jalen Harris)躍居為TPBL射手榜狀元。 (潘安彥攝影)

更換新戰袍的國王隊，打出令人眼睛一亮的好成績。 (潘安彥攝影)

更換新戰袍的國王隊，打出令人眼睛一亮的好成績。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】新北國王隊在本土球員全面爆發情況下，順利以125比103的絕對優勢狂勝雲豹，賞給本季當紅龍頭球隊桃園雲豹隊本季第一個二連敗。新加盟國王隊的美籍洋將杰倫（Jalen Harris），摘下全場最多的27分，這一名現役約旦隊歸化洋將和國王隊當家中鋒沃許本(歸化保加利亞的美籍洋將)分別供應了國王隊最多得分和最多籃板球的補給，順利為國王隊中止了近期的三連敗，也為新任總教練紅至善獻上職籃教練生涯第4勝(TPBL2勝3敗，東超2勝)。

廣告 廣告

杰倫 196 公分，一個月來已經出賽兩場，平均每戰29分，上場32.56分鐘，兩分球命中率89.5%，三分球43.8%，目前已經躍升為聯盟得分王，壓倒戰神隊洛夫頓(27.6分)，而國王隊當家中鋒沃許本在美籍總教練約翰被炒魷魚後，也成為新任統帥小胖教練洪志善的最佳搭檔，命中率、籃板球績效都大幅提升，今天有14分12籃板，戰力明顯提升為近6役最高。

不過，令球迷印象深刻的是小胖洪志善總教練的再興中學學弟呂政儒(外號男模)，這一位即將滿40歲的中年大叔功力不減，今天上場20分33秒，摘下11分，三分球投5中3，完全沒有本季平均上場7分鐘平均3.8分的衰老現象，而且包括呂政儒在內，還有林書緯(16分)、李愷諺(19分)、林彥廷(12分)、蘇士軒(11分)等5名本土球員都得分上雙，加上新人蘇培凱5分，國王隊打出本土得分多達74分的超猛火力，遠優於雲豹隊本土總得分57分，這也是最終新北國王隊狂勝22分的關鍵。

桃園雲豹隊被視為本季TPBL首強球隊，但連續兩星期在新莊客場吞敗(上一場是輸給中信特攻隊75比85)，巧得是兩戰分別創本季最低得分、最高失分，國王隊新任總教練洪志善和球團總經理毛加恩都是昔日出身於璞園籃球隊的資深射手球星(國手)，兩人搭配效益似乎也逐漸顯現。

國王隊新任本土總教練洪志善，和新洋將杰倫合力為國王隊中止連敗，球迷紛紛擊掌相賀。 (潘安彥攝影)

國王隊新任本土總教練洪志善，和新洋將杰倫合力為國王隊中止連敗，球迷紛紛擊掌相賀。 (潘安彥攝影)

40歲老將呂政儒，被再興中學學長洪志善找到使用說明書，打出得分上雙佳績。 (潘安彥攝影)

40歲老將呂政儒，被再興中學學長洪志善找到使用說明書，打出得分上雙佳績。 (潘安彥攝影)