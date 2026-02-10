約旦河西岸新措施 分析：孤立巴勒斯坦以色列加速併吞

（中央社雷馬拉9日綜合外電報導）以色列週末針對被占領的約旦河西岸宣布包括放寬屯民購地限制等新措施，此舉預計將加速以色列對當地的實質併吞，並且迫使巴勒斯坦人被推向一個個日益孤立的飛地。

法新社報導，這些最新決策的完整內容尚未公開，但部分細節已透過聲明披露。目前仍不清楚無需額外批准程序的這些新規定何時生效。

以下為預期將會改變約旦河西岸（West Bank）局面的重點措施：

●屯民購地將更加容易

以色列安全內閣成員、極右派財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）表示，相關措施將讓屯民更容易在自從1967年以來遭到以色列占領的約旦河西岸購買土地。史莫特里奇也住在屯墾區內。

截至目前為止，屯民購地通常需透過中介公司進行。

新措施廢除禁止猶太人直接在約旦河西岸購地、實施長達數十年的舊法。

史莫特里奇說：「此舉將允許猶太人在朱迪亞-撒馬利亞區（Judea and Samaria Area）購地，與他們在特拉維夫（Tel Aviv）或耶路撒冷（Jerusalem）完全相同。」朱迪亞-撒馬利亞區是以色列對其管轄的約旦河西岸地區的官方名稱。

根據新規定，以色列人或其名下註冊公司將不再需要國家特別許可就可以完成土地交易。

目前有超過50萬以色列屯民居住在約300萬巴勒斯坦人之中。

現任以色列政府大力推動屯墾區擴張，僅去年就批准創紀錄的52個新屯墾區。

●巴勒斯坦人將受困於飛地

這些措施也將加強以色列對原由總部設在雷馬拉（Ramallah）的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）掌控的部分約旦河西岸地區的控制。

依據1990年代的「奧斯陸協議」（Oslo Accords），約旦河西岸分成A、B、C三區，分別由巴勒斯坦、雙方共同以及以色列治理。

史莫特里奇指出，針對「水資源違規、古蹟破壞和污染整個地區的環境危害」，新措施將賦予以色列當局在A區和B區更大的職權。

巴勒斯坦專家警告，這些舉措恐迫使居住在考古遺址、垃圾掩埋場或泉水附近的巴勒斯坦人離開常居地。巴勒斯坦政治學者迦巴威（Ali Jarbawi）說，以色列意在「把巴勒斯坦人趕進小塊土地中，基本上就是把他們困在主要城市、一個個飛地中」。

非政府組織「即刻和平」（Peace Now）的米茲拉奇（Yonatan Mizrachi）指控以色列在「推動併吞」，強調這些行動將進一步削弱巴勒斯坦自治政府。根據奧斯陸協議成立的巴勒斯坦自治政府是建立巴勒斯坦國（Palestinian State）之前的臨時治理機構。

●以色列加強掌控宗教場所

相關措施還擴大以色列對約旦河西岸南部兩處重要宗教場所的控制，包括伯利恆（Bethlehem）附近的拉結墓（Rachel's Tomb）和希布倫（Hebron）的列祖之洞（Cave of the Patriarchs）。這兩地是猶太人、基督徒和穆斯林的共同聖地。

在約旦河西岸最大巴勒斯坦城市希布倫，市政法規將進行修訂，使列祖之洞（穆斯林稱為易卜拉欣清真寺）周邊建築執照審批權移交主管巴勒斯坦地區民政事務的以色列軍事部門「領土內政府活動協調局」（COGAT）。

希布倫副市長夏巴提（Asma al-Sharbati）批評，此舉是「以色列目前最具威脅性動向」，並指出屯墾區正在「迅速地」擴張。

目前由伯利恆市管理的拉結墓同樣也將劃歸新設立的以色列機構管轄。（編譯：何宏儒）1150210