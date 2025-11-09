約旦河西岸暴力衝突頻傳 聯合國公開示警
記者潘紀加／綜合報導
《以色列時報》報導，約旦河西岸8日傳出多起暴力衝突，聯合國也公開示警，當地10月至少發生264起類似衝突；凸顯以國屯墾者與巴勒斯坦農民矛盾愈發嚴重，呼籲以國政府加強作為，確保平民安全。
約旦河西岸的布林（Burin）和貝塔（Beita）地區，8日傳出以色列屯墾者與當地農民因採收橄欖而爆發肢體衝突，造成至少15人受傷；儘管以色列國防軍隨後驅散人群，以國警方也介入調查，但聯合國人道事務協調廳（OCHA）6日則發布報告，指以國屯墾者在10月期間，至少對巴勒斯坦人發動264次襲擊，造成若干人員傷亡與財物損失；這也是OCHA自2006年開始追蹤相關事件以來，單月衝突次數創下新高紀錄。
報告分析，10月初適逢當地進入橄欖採摘季節，該區域約有50萬名以國屯墾者，屯墾區往往片面劃入當地民眾橄欖園，雙方不時發生衝突，導致該時期暴力事件數量明顯上升。
報告說，OCHA自2006年至今，已記錄超過9600起約旦河西岸衝突事件，其中今年共已發生約1500起，約占15%，尤其自2023年10月7日以哈戰爭爆發後，類似事件持續增加，波及以國和巴勒斯坦人民，以及大批國外志願者和記者。為此，聯合國敦促以國政府採取具體行動，向涉及暴力事件的極端分子究責，維護區域和平穩定。
約旦河西岸暴力衝突頻傳，嚴重影響中東局勢，聯合國對此表達關切。圖為以國屯墾者與記者先前爆發肢體衝突。 （達志影像／路透社資料照片）
其他人也在看
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 13 小時前
川普關稅戰沒戲了？保守派大法官也不挺，美股應聲大漲
川普關稅政策遭美國大法官保守派與自由派罕見一致質疑，市場預測其敗訴機率高達七成。投資人解讀為關稅鬆綁訊號，美股三大指數因而全面收紅，道瓊與那斯達克齊創新高，反映市場對政策風險的樂觀預期。美國聯邦最高法院在美東時間5日上午10點（台灣時間5日晚間11點），針對總統川普的關稅訴訟舉行口頭辯論，審理川普援遠見雜誌 ・ 12 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 9 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 8 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖
2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。 王世堅坦言，若最終被徵召參......風傳媒 ・ 2 小時前
憂鄭麗文走錯路線！單厚之示警「恐遭地方諸侯切割」 曝國民黨最大未爆彈
國民黨主席鄭麗文的走馬上任，代表著藍營對於「新氣象」的渴望，資深媒體人單厚之分析，鄭麗文必須在「黨務治理」與「選戰布局」取出平衡點，否則不僅可能激化與地方諸侯、也就是縣市首長之間的矛盾；單厚之更不諱言表示，現在鄭麗文「令不出黨中央」恐成必然，是否引發內部大亂將成為真正的看點。單厚之在《新聞幕後》節目中指出，鄭麗文在黨主席選舉擊敗了前台北市長郝龍斌，代表黨員......風傳媒 ・ 11 小時前
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 1 天前
鄭麗文赴秋祭惹議！謝寒冰舉1例嗆「民進黨也拜共諜」：故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，雖然鄭麗文強調「共諜吳石非追思對象」，仍被翻出秋祭的採訪通知、發現明確將吳石定義為烈士，媒體人黃揚明則喊話鄭麗文「不如先去忠烈祠」；不過媒體人謝寒冰認為，鄭麗文出席的是「白色恐怖追思會」，痛批綠營一連串的砲火只是在模糊焦點而......風傳媒 ・ 12 小時前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 18 小時前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
國民黨主席鄭麗文追思「叛國共諜」吳石 陸委會重砲譴責！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席追思1950年代叛國共諜吳石的追思活動，引發爭議。對此，大陸委員會（陸委會）晚間發表措辭嚴厲的聲明，表達嚴正立場，強烈譴責鄭麗文此舉不僅嚴重傷害國家尊嚴，更以政治操作方式模糊焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國三號航艦「福建艦」服役：跳過蒸氣彈射直上新科技，美智庫說北京仍有3點不如美軍
中國央視7日報導稱，在經過完整海上試航後，解放軍麾下最新型航空母艦「福建艦」，已正式在海南島服役、並由國家主席習近平親自出席儀式。隨著福建艦入列，也代表如今的解放軍海軍艦隊，繼遼寧、山東之後，又增加一艘可用的航空母艦，專家普遍認為，這能讓北京擴展其軍事力量到更遠的遠洋區域，不過美方智庫卻點出，雖然擁有新科技與三艘航艦，可解放軍在短時間之內，仍有三點無法超越美......風傳媒 ・ 1 天前
不能忍！鄭麗文出席祭奠共諜活動 陸委會痛批：羞辱萬千軍民
即時中心／林耿郁報導國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席統戰活動，追思前叛國共諜，並聲援支持解放軍入侵台灣的極少數陸配個案，陸委會表達嚴正立場：不僅嚴重傷害國家尊嚴，以極少數陸配案例轉移焦點，「極不道德且自失立場」！民視 ・ 19 小時前
真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨持續布局2026年縣市長選舉，其中，桃園市長熱門人選之一為不分區立委王義川，但現在地方也一直傳出總統府副秘書長何志偉要參選的消息，使得外界好奇究竟會是誰能代表綠營角逐市長寶座。對此，王義川今（9）日下午前往民進黨桃園市黨部演講前受訪回應了！民視 ・ 9 小時前
美國政府重啟露曙光？民主黨態度出現軟化
美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）7日向共和黨提出新提案，試圖為10月1日開始、已創下美國史上最長紀錄的政府停擺畫下句點，共和黨迅速回絕舒默的方案，但也承認協商出現進展。中時財經即時 ・ 1 天前
蕭美琴赴歐洲IPAC演說 外媒分析北京反應
[NOWnews今日新聞]台灣副總統蕭美琴，7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會期間，發表專題演說，強調國際體系的完整性和全球繁榮，有賴強韌而自由的台灣。對此，有外媒分析稱，恐...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前