約旦河西岸爭議多 川普：與尼坦雅胡並非意見一致

美國總統川普(Donald Trump)29日表示，有關以色列佔領的約旦河西岸(West Bank)議題，他和以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)並非全然意見相同，但這位共和黨籍領袖並未提到雙方的歧見為何。

川普在海湖俱樂部(Mar-a-Lago)的莊園和尼坦雅胡會面後，在記者會上被問到關於約旦河西岸是否有什麼訊息要傳達給尼坦雅胡、以及他是否擔心屯墾者在當地的暴行會破壞和平。

川普表示，他們兩人已就約旦河西岸問題進行了長時間的深入討論。他不會說彼此在這個問題上百分百一致，但他們會就約旦河西岸問題達成結論。

當被問到什麼是雙方的歧見時，川普表示，他並不想說，他會在適當的時候宣布。他並補充說，尼坦雅胡「會做出正確的事」。

以色列面臨了與日俱增的國際施壓，要求遏制屯墾者在約旦河西岸對巴勒斯坦人的攻擊。作為270萬巴勒斯坦人的家園，約旦河西岸長久以來一直是未來巴勒斯坦建國計畫的核心。

聯合國、巴勒斯坦人和大多數國家都認為，在當地屯墾違反國際法。以色列則援引聖經中與這片土地的關連、以及安全考量，反對這種看法。目前約有50萬名以色列屯墾者住在當地。

聯合國最高法院去年表示，以色列對巴勒斯坦領土的佔領與屯墾是非法的，應該拆除。

聯合國表示，在2023年10月至2025年10月之間，約旦河西岸有超過1千名巴勒斯坦人喪生，其中大多死在安全部隊的行動中，也有一些是死在屯墾者的暴力攻擊。而在同一時期，因巴勒斯坦人攻擊而喪命的以色列人有57人。 (編輯:柳向華)