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中東局勢持續升溫，約旦國營電視台報導指出，約旦武裝部隊於近日成功攔截並擊落了5枚由伊朗發射的飛彈。這些飛彈當時正朝向約旦境內的阿茲拉克地區飛行，所幸軍方及時反應，化解了潛在的威脅。

根據約旦國營電視台（State TV）的最新報導，約旦武裝部隊（Jordan's Armed Forces）發表聲明證實，軍方防空系統成功攔截了5枚從伊朗境內發射的飛彈。這批飛彈的目標指向約旦東部的阿茲拉克（Al-Azraq）地區，該地設有重要的軍事基地，戰略地位極其敏感。

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約旦軍方表示，攔截行動是在飛彈進入約旦領空後立即展開，並在空中將其全數擊落。目前尚無人員傷亡或地面財產損失的報告。這起事件發生之際，正值中東地區緊張局勢加劇，伊朗與周邊國家及以色列之間的軍事對抗風險不斷攀升。

事實上，約旦在地理位置上處於衝突的前線，過去也曾多次攔截飛過其領空的無人機或飛彈，以維護國家主權與安全。約旦政府強調，將採取一切必要措施保護領土完整，並呼籲各方保持克制，避免區域衝突進一步擴大。目前伊朗方面尚未對此攔截事件發表正式回應。

原文出處：約旦軍方攔截伊朗飛彈！5枚飛彈瞄準阿茲拉克遭擊落

本文由AI協作，經編輯審核後發布