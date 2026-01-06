約會不想留壞印象！ 女謊稱「割耳補唇」瞞通緝 荒誕說詞讓警錯愕

台中一名34歲高姓女子在和網友相約見面時，因為車輛違停遭警方盤查，當下女子拿出假證件企圖蒙騙過關，證件照與本人明顯不符，女子還瞎掰她整形過，說詞太過荒誕，讓員警不買單，將人帶回派出所，一查才發現女子竟是詐欺通緝犯。

女子遭盤查不斷扯謊，企圖蒙騙過關。圖／台視新聞

員警騎機車深夜巡邏，發現一輛銀色轎車違停馬路邊，立即上前盤查，車上的高姓女子拿出假證件企圖蒙混過關，但證件上的照片跟女子完全不同，對此女子不斷扯謊，先稱自己變胖，還去醫美整形，把耳朵的肉補在嘴唇上，但誇張說詞，讓員警根本不買單。

女子照片與本人不像，竟謊稱去醫美整形所致。圖／台視新聞

最後員警將女子帶回派出所，沒想到一查，發現34歲的高姓女子竟是詐欺通緝犯。原來她與網友相約外出，不想在對方面前留下壞印象，才會謊稱整形，企圖隱瞞通緝身分，但仍逃不過員警火眼金睛，當場遭識破逮捕。

