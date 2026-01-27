約會提案！王品牛排帶骨牛排系列登場 烈焰牛小排、36oz戰斧牛吸睛
農曆年與西洋情人節即將到來，燈光美氣氛佳的牛排館，是許多人聚餐與慶祝節日的熱門選項。農曆年前，老字號的「王品牛排」，推出雙人共享的「帶骨牛排系列」，搭配桌邊展演實境秀，過節儀式感瞬間拉滿；新品牌「TOK牛排屋」全台首店進駐新店裕隆城，採主餐搭配自助吧吃到飽的用餐型態，以398元起的親民價搶賺節慶商機。
【火焰點亮經典牛小排 雙人海陸好拍好吃】
「王品牛排」邁入33周年，迎接西洋情人節與農曆新年，品牌以「經典 銘心」為題，全新推出「帶骨牛排系列」雙人套餐，佐以沉浸式桌邊展演，儀式感全面升級。歡慶新料理登場，即日起至2月28日止，同桌用餐者，其中兩人的生日日期有任一數字相同，且內用兩客套餐，店家就款待價值689元的「炙燒鮑魚鮮蝦佐海鮮醬」1份。
「王品牛排」2026年開春首波登場的「帶骨牛排系列」，以雙人份的飽足份量為主打，其中「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」，主廚於桌邊以白蘭地烈焰封香「經典王品牛小排」，封存牛小排香甜飽滿的肉汁，佐以整隻龍蝦，金黃柔軟的焗烤起司包覆彈牙甜美的龍蝦，劇場般的儀式感，令人驚豔。
【澳洲厚切戰斧牛排36oz 超巨份量磅礡上桌】
系列新菜單中最具份量的重量級美食「澳洲穀飼厚切戰斧牛排36oz」，約1.02公斤的超巨份量一上桌，帶骨戰斧的磅礡氣勢非常驚人。這道料理會有專業人員桌邊炙烤，歷經高溫炙烤與烈焰儀式展演，肉排烤到外層酥香、內裡多汁，搭配奶油蘆筍、香甜蘑菇，以及煙燻番茄橄欖醬佐餐，層層堆疊成就深邃的味覺層次。「澳洲穀飼厚切戰斧牛排36oz」2月2日起全台上市。
【集結3款人氣經典 王者盛宴美食三重奏】
另一道象徵品牌美味的「王者盛宴」，精心匯聚顧客最喜愛的3款經典，可品嘗到「經典牛小排」搭佐煎炙外酥內嫩的「菲力牛排」，以及香甜細緻的「柚香鮭魚」，適合在節慶時刻與親友共享。其中「經典牛小排」以20多種辛香料與蔬菜香材淬煉優雅風味，炙烤封香緊鎖飽滿肉汁，是品牌多年來經典不敗的人氣料理。
【250度C極炙牛小排 視聽味嗅觸五感滿足】
「250度C極炙牛小排」是一道很有意思的新菜，牛小排與高溫炙鐵一同呈上，由饕客自行炙烤喜好的熟度，饕客可將牛排放在高溫炙鐵炙烤，近距離欣賞牛排滋滋作響的美妙樂章；濃郁起司也可放在炙鐵上受熱，牛小排脂香豐腴與甜美肉汁交織，加上自己動手的樂趣，美味更加倍。
此外，品牌也推出全新甜點，「黑金半熟巴斯克乳酪」，外層閃耀琥珀色澤與濃郁半熟內餡，口感濃郁溫潤；「檸檬 酸甜圓舞曲」宛如一顆黃檸檬的外觀，非常吸睛，清新酸甜的滋味為味蕾帶來如夏天的輕盈感。品牌也推出雙人份甜點「桌邊現作提拉米蘇」，手指餅乾浸潤現煮濃縮咖啡，搭配絲絨般口感的馬斯卡彭，綿滑細緻、苦甜平衡，為雙人盛宴更增添浪漫。
【蛋糕禮物盒、相片拿鐵 客製化打造細緻服務】
老字號的「王品牛排」，向來以細膩服務受到不少客人推崇，為了讓慶祝時光更具難得且難忘的意義，品牌特別為生日壽星、結婚周年訂製專屬祝福橋段，像是以「永生花玻璃球」揭開餐期序幕，並獻上「慶生蛋糕禮物盒」、「相片拿鐵」，再餽贈「相片卡」、「結婚周年玫瑰花禮」，打造令賓客難忘的美好回憶。
【TOK牛排屋開幕 主餐搭自助吧吃到飽免500元】
另外，台元紡織旗下餐飲事業的牛排新品牌「TOK牛排屋」，全台首店進駐新店裕隆城，品牌堅持使用原塊牛肉，專注呈現經典牛排的原始風味，共有16道精緻主餐與雙拼主餐，搭配舒活自助吧多達18種以上的生菜、節令水果，能品嘗到宜蘭行健村小農直送的當季有機生菜，另有烤麵包、飲品與冰淇淋無限暢享，398元起就能享受大口吃肉和輕鬆愜意的用餐氛圍。
「TOK牛排屋」16款主餐中，主廚推薦款「TOK蒜香重磅牛排」以及店內最頂級、老饕必吃的「頂級臻味炙燒和牛」，前者只要598元起即可大啖10oz超大肉量，亮點在於團隊費時製作、放得毫不手軟的酥炸金黃蒜片；後者以日本和牛與安格斯黑牛配種的「美國極黑和牛」入料，可同時品嘗到日本和牛的細緻油花與安格斯黑牛的鮮明肉香。另有皮脆肉嫩的「脆皮牧場雞腿排」、厚實香嫩多汁的「香煎穀倉鴨胸」等排餐可供選擇。
歡慶開幕，「TOK牛排屋」推出開幕優惠寵客，開幕日1月27、28日兩天推出第2份主餐半價好康，以價格較低者計算，加碼再送兩張脆「脆皮牧場雞腿排」買1送1雙人回客兌換券；1月29日至2月13日，兩人同行點兩份排餐即贈限量「現烤鮑魚」1份兩顆，送完改贈其他品項。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
