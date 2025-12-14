約會聚餐選這間！Mochi Mochi鬆餅屋從漢堡、義大利麵到釜飯通通有，還有開心果舒芙蕾療癒登場

高雄鼓山｜ Mochi Mochi 鬆餅屋 高雄義享天地店

Mochi Mochi鬆餅屋在台南跟高雄都各有店面，主打親子風格餐廳與瀑布舒芙蕾鬆餅最吸引人，Mochi Mochi鬆餅屋高雄義享天地店位在高雄義享天地7樓，全日營業供餐下午不休息，可以悠閒享受下午茶時光，除了舒芙蕾鬆餅甜點以外，Mochi Mochi鬆餅屋也有提供義大利麵、漢堡、咖哩飯、釜飯定食等主食選擇，不管是想來享用下午茶或吃正餐聚會聊天都非常適合！最近還推出相當吸引人的開心果舒芙蕾跟開心果奶茶，當然要快來試試！

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

Mochi Mochi鬆餅屋高雄義享天地店 就在高雄義享天地7樓，剛好就在高雄捷運凹子底站、高雄輕軌愛河之心站及新上國小站中間，從義享天地地下停車場上來7樓馬上就能看到，正前方還有手扶梯，

店內空間用餐環境純白色調優雅舒適，座位跟動線都很寬敞舒服，還設計三個半包廂座位，想要稍微有點隱蔽性的話很適合朋友姐妹聚餐，也很適合有小朋友的家庭。

【Mochi Mochi鬆餅屋│菜單價格】

菜單品項非常多，除了招牌舒芙蕾鬆餅甜點以外，Mochi Mochi鬆餅屋也有提供義大利麵、漢堡、咖哩飯、釜飯定食等品項超多，聚餐同桌每個人都能找到自己會喜歡的餐點類型。

【Mochi Mochi鬆餅屋高雄│豪華雙拼極上釜飯】

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

「豪華雙拼極上釜飯528」以定食方式出餐，主角是主食+釜飯，附上三道小菜，一壺野菇雞湯，還有一碟調味料。

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

雙拼極上釜飯的主食是「極黑21天冷藏熟成美國Choice牛小排＋黃金蒜蝦海老」，視覺上相當豐盛，釜飯就隱藏在主食下面，上桌後默默吸收些許主食肉品海鮮與醬汁精華。鍋子下面還有小小酒精火焰保持溫度。

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

「極黑21天冷藏熟成美國Choice牛小排」是有帶骨的，想不到軟嫩到才夾起來放著就已經輕輕骨肉慢慢分離，微帶厚度，原味香甜肉質又軟嫩，店家有附上兩種這道才有的沾醬，

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

特別是這個「濃香黑胡椒醬」，吃起來完全跟夜市那個黑胡椒醬不同，醬汁濃香好吃又不會過度辛辣搶了牛小排風味，吃到真的蠻喜歡的。

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

另一個「黃金蒜蝦海老」是用了大量奶油跟蒜頭下去爆炒大隻鮮蝦，剛上桌就有濃濃蒜香，蝦子新鮮又大隻，蝦肉飽滿好吃！

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

釜飯還有推薦三種吃法，跟日本鰻魚飯有點像，還有隨餐提供教學小卡→

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

第一種當然是吃原味，釜飯本身就有調味去製作，但不同主食的釜飯還多少會帶有主食精華風味。

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

第二種挖兩匙釜飯，加進拌飯配料海苔跟蕎麥粒，會增添釜飯不同層次的香氣。

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

第三種是加進旁邊整壺的野菇雞湯，雞湯可以單喝，拌進釜飯就變成茶泡飯，又是不同風味。

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

附上的三道小菜「黃金泡菜、柚香蘿蔔、甜菜海帶」都是開胃小菜，品項不定時更換。

【Mochi Mochi鬆餅屋高雄│炙燒干貝蝦雙拼釜飯】

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

「炙燒干貝蝦雙拼釜飯528」這道是我在IG上看到最多曝光的，滿滿去殼鮮蝦鋪滿整圈陶鍋連飯都看不到，點綴上新鮮鮭魚卵，中間一大顆北海道生食級干貝，剛上桌就聞得到蝦香，大海鮮美滋味都集聚在這鍋裡了。

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

蝦子不只去殼還開背了，只要捏起蝦尾就可以輕鬆吃，整圈約莫9隻，每隻都新鮮Q嫩好吃，搭配鮭魚卵鹹香更美味。

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

炙燒過的大顆北海道干貝厚實嫩甜，帶著炙燒香氣意猶未盡啊！

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

底部釜飯有本身鹹香也帶著海鮮香氣，同樣也有提供釜飯三吃搭配。

【Mochi Mochi鬆餅屋高雄│炙魂雪花牛釜飯】

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

「炙魂雪花牛釜飯388」不管是雙拼或單樣主食，食材品質都同樣相當優秀，有厚度的雪花牛肉片，調味有點像壽喜燒風味，

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

甜口鹹香，吃起來軟嫩又有油脂香氣，還超下飯，醬汁味道又讓釜飯別具風味。裡面還加進不少像是櫛瓜、花椰菜、玉米筍等等蔬食食材，即便只有單主食也是很豐盛。

【Mochi Mochi鬆餅屋高雄│開心果舒芙蕾】

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

「開心果舒芙蕾428」的份量夠兩個人一起吃沒問題！全新的開心果舒芙蕾上面有一大球可愛棉花糖，灑上開心果碎，附上一小球香草冰淇淋。Mochi Mochi鬆餅屋的舒芙蕾是用台南在地養雞場的洗選雞蛋，不加抗生素蛋黃飽滿，還有使用日本高級麵粉，讓舒芙蕾烘焙過程更均勻綿密，加上法國進口動物性鮮奶油，口感醇滑。

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

吃之前要先把開心果糖漿淋上棉花糖，讓棉花糖半融化後，下面就會露出開心果舒芙蕾，隱藏在鮮奶油下面的舒芙蕾相當蓬鬆軟綿，剛剛好的甜度搭配絲滑舒芙蕾吃起來香甜不膩。

【Mochi Mochi鬆餅屋高雄│開心果奶茶】

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

「開心果奶茶228」這個飲料蠻特別的，除了整杯都是開心果綠的可愛造型以外，最上面的冰淇淋造型開心果鮮奶油上面還撒了開心果碎，有點像是半固態的乳酪蛋糕，吃起來也很像乳酪蛋糕有濃郁起司鹹香，下面奶茶是綠奶茶，喝起來反而相當清爽解膩，整杯搭配剛好有甜點有飲料。

【Mochi Mochi鬆餅屋高雄│招牌莓果汽泡飲】

高雄鼓山｜Mochi Mochi鬆餅屋 高雄義享天地店

汽泡飲也是Mochi Mochi鬆餅屋的招牌飲料，店員會直接端到桌邊表演泡泡秀，看著乾冰泡泡晶成型還蠻有趣的，裡面是用新鮮藍莓、0草莓加上法國天然莓果果泥，喝起來相當清爽酸甜，同桌如果有小朋友看到一定會非常開心！

Mochi Mochi鬆餅屋高雄義享天地店從餐點到飲品都是走精緻好看也要好吃的路線，特別是招牌釜飯真的是吃得到對料理口味的用心，招牌舒芙蕾更是家庭聚餐約會必點，在高雄想找個可以悠閒吃下午茶、正餐有豐富選擇的餐廳，Mochi Mochi鬆餅屋值得可以來試試！

Mochi Mochi鬆餅屋高雄義享天地店│高雄鼓山區

◎地址：高雄市鼓山區大順一路115號A館義享時尚廣場7樓

◎電話：07-5507737

◎營業時間：11:30Am-10:00Pm

◎高雄捷運站：凹子底站2號出口步行約6分鐘

◎特別提醒：可事先預約訂位

文章來源：橘子狗愛吃糖