約會誰買單？《Eatgether》揭45％男生全包！女生最怕吃「這類餐廳」

（生活中心／綜合報導）在這個「快餐愛情」盛行的年代，究竟是什麼阻礙了你脫單？知名交友平台 《Eatgether》 今日重磅發布「2025台灣交友年報」，報告彙整百萬筆聚會數據與用戶行為，打破了「有錢帥哥才吃香」、「高薪收入才有愛」等刻板印象。數據顯示，當代交友市場正經歷一場價值觀的全新革命。

關鍵一：打破AA制迷思：男生比你想的更願意買單

近年性別平權意識抬頭，許多人認為「AA制」是約會鐵律。然而 Eatgether 數據顯示，現實中的「支付心理學」與網路風向大相徑庭。 在男生觀點中，高達 45% 的男性傾向「我全出」，展現照顧對方的意願，僅 30% 堅持 AA 制；反觀女性觀點，也有 40% 期待由男生付費，但亦有 35% 的女性支持 AA 制。數據顯示，適度的「請客」或「輪流請客（互請飲料）」，反而是打破隔閡、增加好感度的關鍵。

關鍵二：約會餐廳怎麼選？年齡層是關鍵，「選對了」好感大增！

好不容易約出來，餐廳選錯直接扣分！數據顯示不同年齡層的品味呈現巨大分水嶺：

20-29歲年輕族群： 偏好氣氛輕鬆的「特色餐酒館」、「日式居酒屋」及「網美系早午餐」。

30歲以上熟齡族群： 更看重隱私與質感，首選「無菜單料理」、「私廚料理」與「高級鐵板燒」

值得注意的是，無論哪個年齡層，若餐廳具有「吵雜、低CP值、廉價」等特質，皆容易被列為最不受歡迎餐廳。

關鍵三：「炫富照是大忌」拒絕財力展示！，「萌寵」成最強助攻

在交友軟體上，照片就是你的視覺履歷。Eatgether 年報數據分析了最常被滑「LIKE」與「NO」的照片類型，發現 2025 年的用戶更傾向尋找「真實且溫暖」的連結。

LIKE 流量密碼：真實與陽光 數據顯示，「自然生活照」與「陽光運動照」是最受歡迎的照片類型，這類照片傳遞出熱愛生活、健康積極的訊號，遠勝過精修過的網美/網帥照。此外，「寵物合照」依然是萬年不敗的加分項，顯示出飼主的愛心與責任感，被視為最強的破冰助攻。

NO 避雷針：辨識不易與炫富 相反地，刻意展現物質生活的「炫富照」（如名錶、豪車方向盤）已不再吃香，反而容易被貼上膚淺或詐騙的標籤。「鏡頭遮臉」（缺乏誠意）與讓人臉盲的「團體照」（增加辨識成本），也是導致用戶想立刻滑走的大忌。

樂宇宙科技暨《Eatgether》APP創辦人吳崟睿表示：「2025年我們觀察到一個明顯趨勢：拒絕『無效社交』是越來越多人的目標。在通膨與生活壓力夾擊下，大家對於投入時間與金錢變得極度謹慎。這代表人們更追求『高性價比』的連結——無論是透過各關鍵指標篩選對象，還是選擇成本較低但互動更深的約會行程，都顯示出『情緒價值』與『真誠互動』已超越外在條件，成為新時代的擇偶核心。」

《Eatgether》為樂宇宙科技旗下交友APP品牌，成立至今近十年，作為台灣最大線下聚會交友平台，致力於透過精準數據與AI技術，為用戶創造安全、真實且高效的交友體驗。

累積150萬次下載，超過100萬名註冊會員

累積120萬場實體聚會發起，超過60萬場有人報名

累積240萬次聚會報名人次

累積破億次滑卡次數，110萬次配對成功

