約會餐廳浪漫神助攻！台北君悅寶艾西餐廳推法式海陸情人饗宴
記者李鴻典／台北報導
台北君悅搶攻信義區強檔情人節餐飲市場，館內兩間西餐廳分別推出浪漫餐點及吸睛法式心型馬卡龍蛋糕吸客。以「百分百致勝求婚桌」知名的寶艾西餐廳，以魚子醬、海膽、龍蝦等多重海鮮入饌，主餐任選和牛菲力牛排或爐烤齒魚，每套4,280元起。
寶艾西餐廳2月14日及15日限定推出六道式法式海陸饗宴，每套4,280元起。主餐任選「澳洲夏多布里昂和牛菲力牛排、奶油松露雙筍、發酵牛肉露」或「爐烤深海齒魚、雪山白豚熟成火腿、蒜苗燴芋泥」，並以海底邱比特化為開胃集囊括魚子醬、海膽、法國生蠔，前菜再獻波士頓龍蝦薄片鋪底與鮭魚卵點綴，搭配酪梨芥末奶霜，最後撒上柑橘粉猶如精品海鮮珠寶盒典雅。湯品「南非鮑魚、白玉蘿蔔雞白高湯、花椒油」、熱前菜端上「香煎法式鴨肝、燴櫻桃、佐蔓越莓醬」，最後由「法式草莓香草蛋糕」甜蜜收尾。
2月13日至15日及3月13日至15日ZIGA ZAGA義大利餐廳升級「有夠義思．半自助饗宴」，融合情人浪漫元素，搭贈莓果玫瑰迎賓氣泡酒，主餐四選一：烙烤美國菲力牛排、香草脆皮紐西蘭羊排、爐烤比目魚、爐烤蔬菜派佐油蘑菇醬。自助餐檯包含現烤義式爐烤心型披薩、義式開胃集、現煮義大利麵等熱食，亦有現做提拉米蘇、開心果義式冰淇淋等經典甜點，以及精選調酒與啤酒暢飲，每位2,980元起。
台北君悅酒店點心房行政主廚陳建佑，為今年西洋情人節獻上「一心一意」心型馬卡龍蛋糕 (800 元／4 吋)，歷經48 小時匠心打造，將怦然心動化為口中甜蜜。即日起至3月底亦有「莓好假期」季節性糕點，以新鮮大湖草莓融揉法式甜點工藝，推出人氣雪媚娘、巧克力草莓生乳捲、盛情草莓蛋糕、草莓堅果麵包等近20款品項，價格自100元至2,580元。
太魯閣晶英酒店迎來週年慶典，推出「山海款待」三天二夜週年住房優惠。銷售期間自即日起至2026年1月31日，入住期間為即日起至2026年3月31日。專案主打三天兩夜的定點深度旅遊，二人成行，平日入住休閒客房每房每位7,999元起，行館套房每房每位11,880元起。
飯店將度假氛圍延伸至午後時段，每日於大廳藝廊「微醺蒔光」，提供現作爆米花、紅、白酒及特製調飲，為旅程增添愜意氣息。為回饋支持，太魯閣晶英酒店同步加碼「晚餐預購買一送一」超值優惠、沐蘭SPA 1,000 元抵用金，並適用於「愛旅行回饋計畫」，期盼透過全方位的款待，邀旅人重返山林，感受獨一無二的峽谷勝景。
迎接年終歲末的到來，不讓尾牙專美於前，花蓮潔西艾美渡假酒店即日起至2026年2月15日前每週五、六、日特別加碼推出探索廚房早午餐特別優惠，65歲以上的樂齡貴賓可享買一送一優惠，平均一人630元、更回饋花蓮在地居民及企業，凡出示相關證明，兩人同行享88 折優惠，三人同行，最高再享一人免費，平均一人675元，也降低門檻讓小型企業能輕鬆坐擁花東地區最chill的年終聚會場地。
憑國旅卡消費，則獨享全館餐飲即享探索廚房、北緯23 、 Sky Bar、甜心房88 折優惠。凡於2月15日前入住的房客，同享早餐時段延長，每週五至週日除了一般早餐時間可享用至上午11點，亦可選擇另一時段，可從上午11點30分享用至最晚下午1點30分，輕鬆享用慢活體驗。
宜蘭力麗威斯汀度假酒店知味西餐廳全新推出自助餐主題饗宴 —《歐洲風味廚房 European Voyage》，由全新聘任的行政副主廚劉宏洺領軍規劃，集結法國、德國與北歐等地代表性料理，透過慢燉、炙烤與現切等烹調手法，將歐洲的經典與家常料理，一次端上餐桌。
行政副主廚劉宏洺師承高雄法式料理名廚任全濰、簡天才一脈，承襲正統法餐料理脈絡，曾歷練海內外多家國際星級酒店與餐飲集團，累積深厚而完整的專業實力。此次加入宜蘭力麗威斯汀度假酒店，期望將正統法式料理技藝持續傳承，轉化為貼近餐桌日常的料理風貌。迎接2026馬年的到來，即日起至 3月31日止，凡生肖屬馬，或身份證字號中含有「2026」任二位數字，即可享有成人兩人同行、第二位半價優惠。
力麗觀光於2026新年度正式推出「力麗觀光臻選卡（LEALEA Premium Club）」，透過跨品牌資源整合，以「不僅是折扣，更是一種被款待的身份」為核心精神，打造結合尊榮禮遇、生活儀式感與深度服務的會員體驗。臻選卡年費為23,888元，會員禮遇效期一年，串聯旗下最具代表性的 「宜蘭力麗威斯汀度假酒店、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店、力麗儷山林會館 日月潭館」等據點，形塑專屬且連續的高端旅宿生活圈，讓會員於不同場域中皆能感受一致而細緻的款待品質。
「力麗觀光臻選卡」會員即享16張專屬電子優惠券，總價值高達50,516元，約等於47折禮遇，並享有全年不限次數的住宿與餐飲優惠權益。會員可免費入住平日萬元等級客房，並於旗下餐廳享有「平日7折起、假日8折的」尊榮用餐禮遇。
坐落於信義核心地帶的精品酒店－瀚寓酒店，旗下高端粵式餐廳「弈夢紅樓」首次推出「瀚寓迎新禧」外帶年菜套餐組，由曾任米其林一星餐廳的陳啟昌主廚掌杓設計，九款頂級美饌單品售價780元起，頂級海陸食材搭配主廚精湛廚藝，甫推出就掀起熱銷狂潮，極具市場競爭力，年菜外帶業績預計也將成長一倍；為了回饋饕客的喜愛，瀚寓酒店特別加碼開放年菜外帶限量， 1月31日前訂購並付款還可享受85折優惠價。
其中最受矚目的是8人份團圓年菜套組，7品主廚功夫菜早鳥價僅需8,888元(原價10,480)，特別是「福運滿堂年夜宴」內含人氣首選「罈香魚翅佛跳牆」，其歷經 11 小時功夫燜煨，將魚翅、鮑魚、干貝及金華火腿等珍稀海陸珍饈濃縮於一甕。
新年伊始，正是旅人規劃年度旅遊的重要時刻。看準民眾提早安排春夏行程、掌握優惠房價的趨勢，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅大阪心齋橋館推出「大阪慢遊・早鳥春夏」住房專案，主打提前規劃、從容出遊的旅宿提案。專案期間開放預訂 1 至 6 月入住 的住宿日期，雙人入住每晚日幣 10,000 元起，換算台幣約 1,916 元起，並加碼贈送 延後退房至中午 12 點 的貼心禮遇，讓旅人無須匆忙，輕鬆展開慢遊大阪的春夏旅程。住房專案即日起至 2 月 15 日 限時開放預訂。
為回饋會員支持，凡晶華會會員透過官網預訂「大阪慢遊・早鳥春夏」住房專案，入住期間可獲贈「限定版大阪心齋橋館設計款二指襪」乙雙，紀念旅人大阪旅遊回憶，隨時重溫旅程中的美好。
