約未成年女網友碰面…旅館內爆糾紛！台灣留學生觸1罪被日本警察逮捕

國際中心／陳弘逸報導

從台灣到日本留學的32歲留學生，涉嫌對少女施暴，被日本當地警方逮捕。（示意圖／PIXABAY）

從台灣到日本留學的32歲留學生，日前跟年僅10多歲的女網友在北海道札幌某旅館約碰面，事後雙方發生爭執，被控涉嫌對少女施暴，被當地警方逮捕；男方辯稱，是出於自衛才那麼做，不過仍被警方以涉嫌暴行罪帶回調查，詳細案情，仍待釐清。

據《日本新聞網》的報導，這名台灣籍留學生在日本當地時間1月31日下午3時許，遭控在札幌市中央區某旅館客房裡，涉嫌對一名年僅10多歲的少女做出暴力行為，被警方依法逮捕。

經查，雙方是透過社群認識的網友，案發當天是初次見面，受害少女供稱，雙方發生了口角，遭到暴力對待。但涉案男子否認指控，聲稱，是為了保護自己，所以才出手推她，女方是不小心跌倒的。

不過該名涉案的台灣籍留學生仍被依涉嫌暴行罪名逮捕，是否涉及其他案件，或違法交易行為，詳細案情仍待釐清，目前官方也尚未公布涉案男子身分。

