約漢來交易2000萬百達翡麗 3人持電擊棒行搶

詐騙集團鎖定的是台北的一對專營名錶的夫妻，誘騙他們南下高雄交易，想要搶走五支總價兩千萬百達翡麗名錶。（圖／東森新聞）





假買賣真搶劫！詐騙集團鎖定的是台北的一對專營名表的夫妻，誘騙他們南下高雄交易。雙方相約漢來名人坊包廂先用餐，交易時2男1女嫌犯拿出電擊棒，想要搶走5支總價2000萬百達翡麗名表。表商強力抵抗，嫌犯落荒而逃，警方循線逮捕7人，已經有4人遭到收押，警方追出整起案件是海外詐團所為，首腦在海外遙控，至今仍未落網。

被害人是北部一對名表商夫妻，帶著5支百達翡麗名表南下，和2男1女約定要交易，不料對方竟拿出電擊棒，意圖搶走名表。表商夫妻強力抵抗，3名嫌犯落荒而逃，被害人報警後，整起事件才曝光。

廣告 廣告

新興分局偵查隊隊長陳世元：「該詐騙集團是以假買家騙賣家方式，將被害人誘騙南下高雄交易名表，實際上是要做行搶名表的犯行。」

由於被歹徒盯上的5支名表，都是百達翡麗相當搶手的表款，格外引人關注，分別有2支是金鷹系列、3支海底探險家系列，最貴的二手價都還有515萬。小小一只手提箱，5支表總價2000萬。

專業表商姜先生：「就是PP的最貴的一個款式，那又是全金的，這個款式基本上你在外面會溢價非常多，那你在外面，你要買也是買不到，價值就會很高。」

其中這支綠色運動表，雖然是5支裡最便宜的，但也有290多萬，被玩家俗稱「牛油果」，也是比較新的表款，相當搶手。

高價名表讓歹徒覬覦，不過犯案地點選在飯店12樓餐廳，逃逸時得先走樓梯，再搭電梯，脫逃路線增加困難度，相當不合常理。

警方追查後，原來是國外詐騙集團所為，從策畫找人到執行都有專人分工，首腦阿金在海外遙控，至今還未落網，逮捕的7名嫌犯被依加重詐欺、強盜、傷害等罪移送高雄地檢署偵辦，已經有4人遭到收押，1人交保候傳，1人限制住居，1人被請回。

廣告 廣告

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

搶匪漢來飯店劫名錶未遂！5支二手百達翡麗 驚人天價曝

獨家／捕蟹船翻！潛水員怒海中搜遺體 控遭海巡丟包

獨家／船難救援SOP！海巡：海象許可速救援 海象差找民間

