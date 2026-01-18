約炮完癢炸！男沖熱水「下體整組爛掉」皮黏在內褲撕不開…急診醫看傻

生活中心／吳泊萱報導



20多歲男子上網約炮中鏢，生殖器爛掉黏在內褲上，衝醫院掛急診求救。（示意圖／資料照）

歲末年終想脫單，上網約炮慘中鏢，泌尿科醫師高偉棠在節目《醫師好辣》分享，一名20多歲的年輕男子到醫院掛急診，自稱「我的生殖器爛掉了」。結果褲子一脫，男子生殖器表皮破損、紅腫化膿，還黏在內褲上撕不開，經檢測確認感染淋病，慘烈傷勢連醫護都看傻眼。

高偉棠表示，這名20多歲男子因下體出狀況到醫院掛急診，向急診醫師表示「生殖器爛掉了」，急診醫師發現男子生殖器整隻紅通通，覺得狀況不單純，立即通知高偉棠會診治療。經詢問後，患者透露，因單身太久，趁歲末年終透過交友軟體約炮，沒想到激情一夜後，隔了一個禮拜，下體出現搔癢症狀。

廣告 廣告

但男子第一時間沒有到醫院治療，反而上網發文詢問「約炮後癢癢的怎麼辦」，引來一堆網友惡搞嘲諷，狂酸「得愛滋」、「沒救了」。男子驚慌失措下，決定以熱水殺菌沖洗患部。

由於熱水沖洗當下確實有緩解搔癢症狀，男子以為有效，竟越沖越久，結果下體因為過度清洗，出現許多皮屑，男子忍不住反覆搔抓，結果睡一覺醒來，下體竟因分泌物黏在內褲上，男子一扯，活生生撕下一層表皮，這才跑到醫院掛急診。

高偉棠解釋，因為男子的生殖器狀況相當慘烈，經檢測後確認就是約炮最常感染的「淋病」，經施打特效藥、服藥控制後，男子病況獲得控制，成功保住命根子。

高偉棠提醒，歲末年終出外遊玩一定要做好保護措施，盡量避免與不熟悉的對象發生親密關係，發生親密行為時一定要戴套，若出現不適症狀，應立即就醫檢查，不要相信網友或偏方，以免錯失黃金治療時間。



更多三立新聞網報導

約炮玩過頭！台中2高中生「下體流膿」急就醫…雙雙染梅毒、1人加碼淋病

3條止痛藥膏害阿嬤擦到洗腎！藥師示警：小心「1類型」長期使用恐傷腎

台灣洗腎人口世界第一！專家揭10大殺手幾乎全中…愛吃這類食物最危險

沒有症狀！台中50歲男健檢「照出上百顆肺結節」…滿天星照嚇到醫護

