約炮玩過頭！台中2高中生「下體流膿」急就醫…雙雙染梅毒、1人加碼淋病

記者吳泊萱／台中報導

台中李綜合醫院泌尿科門診近日連續收治2名男高中生患者，2人均感染梅毒，其中1人還有淋病。（圖／李綜合醫院提供）

台中李綜合醫院泌尿科門診近日連續收治2名男高中生患者，2人皆出現生殖器流膿、紅腫、角質化症狀，經診治後均確診梅毒，其中1人還同時感染淋病。但讓醫師傻眼的是，2人在治療期間最關心的竟是「什麼時候才能再有性行為」，毫無安全概念，也讓醫師直搖頭，提醒學生不要玩過頭，要避免危險性行為。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，近期一名16歲青少年在母親陪同下到門診就診，患者自述生殖器會分泌白色分泌物，檢查發現外觀有角質化，時間長達兩個禮拜。醫師進一步追問是否有性行為時，患者皆否認，不願意坦承，但從症狀研判，感染至少長達一段時間，且曾有性行為，經抽血檢驗性病，梅毒指數破萬，是非常高的陽性數值。

廣告 廣告

泌尿科主治醫師黃品叡表示2名青少年的性行為防護觀念薄弱，治療期間最關心什麼時候可以「再有性行為」。（圖／李綜合醫院提供）

另外一名17歲青少年就診時，同樣自述生殖器有分泌物，而且症狀已經持續好幾個禮拜，很不舒服。黃品叡說，他向患者詢問有無危險性行為，患者異常鎮定，對於是否有不安全性行為、對象是誰、有沒有帶保險套，均詳細回答。經檢查，患者不只感染梅毒，還有淋病。

根據疾管署統計，15歲至24歲年輕族群感染性病的比例上升明顯。黃品叡表示，兩名青少年對於安全性觀念相當薄弱，就診時皆詢問，「何時可以再進行性行為？」他趁機進行安全性教育宣導，提醒一定要做好安全措施，並告訴學生，危險性行為可能同時感染數種性病，其中包括愛滋病，建議最好將患病狀況告知曾發生親密關係的伴侶，並強調性行為一定要戴套，並固定性伴侶。

黃品叡也透露，其中一名青少年告訴他，已經無法聯繫上發生性關係的伴侶。由於性觀念開放、交友軟體盛行、性觀念教育不足，導致性行為年齡下降，性病逐漸年輕化，青少年、大學生也常在社群媒體上討論開放性關係，性觀念開放程度讓他咋舌。

黃品叡指出，兩名患者接受盤尼西林注射治療後皆有改善。他建議感染性病後，最好進行性病七合一檢查，包括淋病、梅毒、披衣菌、疱疹、菜花、愛滋病及陰道滴蟲。尤其寒假到來，約炮機率增加，呼籲民眾一定要避免危險性行為，若身體出現異狀，一定要在第一時間就醫治療。

更多三立新聞網報導

3條止痛藥膏害阿嬤擦到洗腎！藥師示警：小心「1類型」長期使用恐傷腎

台灣洗腎人口世界第一！專家揭10大殺手幾乎全中…愛吃這類食物最危險

沒有症狀！台中50歲男健檢「照出上百顆肺結節」…滿天星照嚇到醫護

致死率40%！川菜主廚戒酒4年「肚子劇痛休克」…醫示警：這併發症最慘

