約男網友家中看影集 她慘遭性侵忍痛報警

一名女子透過交友軟體Tinder認識陳姓男子，相約至住處看影集卻遭強制性侵。（示意圖／Pixabay）





台北市一名女子透過交友軟體Tinder認識陳姓男子，雙方初次見面即相約到女子住處看影集，未料卻演變成性侵案件。陳姓男子不顧女子明確拒絕與反抗，對其襲胸並強迫進行性行為，女子在男子離開後忍痛報警求助。士林地方法院審理後，依強制性交罪判處陳男有期徒刑1年6個月，緩刑3年。

相約看劇卻遭侵犯

判決指出，陳姓男子與女子於2025年3月26日在Tinder上認識，並於兩天後相約至女子的住處觀看影集。當晚陳男到場後，趁機對女子上下其手，即使女子當場表明不願並試圖閃避，仍遭陳男強行撫摸胸部與下體，甚至強迫對方用嘴幫緩解生理不適，隨後又企圖將女子壓制在床上進一步侵犯，所幸女子激烈反抗，未再遭得逞。

男子坦承犯行 和解賠償45萬元

陳男離開現場後，女子隨即向警方報案，並提供與友人的即時通訊對話紀錄。警方後續調閱住處周邊監視器畫面、相關Tinder資料，並配合驗傷診斷書與鑑定結果，相關證據均獲法院採信。陳男在偵查及審理期間坦承犯行，供述內容與事證相符，法院認定其涉犯強制性交罪。

廣告 廣告

法院審酌，陳男無前科，犯後坦承並表達悔意，且已於2025年10月與女子達成和解，當庭支付15萬元，其餘30萬元亦完成匯款，共賠償45萬元。女子向法院表示願意原諒並同意給予緩刑機會。法官認為其犯行屬一時衝動，非慣性犯罪，犯罪情狀尚可憫恕，依法酌減其刑，最終量處1年6月徒刑，宣告緩刑3年並接受保護管束，全案仍可上訴。

更多東森新聞報導

小琉球潛水教練性侵女學員 拿90萬和解換緩刑

海軍艦長趁女軍官喝醉性侵未遂！事後挨告判決出爐

找到了！落海男成冰冷遺體 身分曝光是「港都傳奇」

