約男網友一夜情！20歲女激戰完漲價遭拒 報警下場曝
新加坡一名20歲女子與43歲男網友一夜情，事後卻突然「獅子大開口」，將說好的200新幣報酬暴漲到1200新幣。遭男方拒絕後，女子竟直接報警謊稱被強迫，下場出爐。
綜合外媒報導，20歲的花花（化名）與43歲的男網友在某平台結識，很快轉往私人通訊軟體私聊，並約好一夜情，報酬為200新幣（約新台幣4726元）。
雙方於3月18日晚間在新加坡烏節路附近的一家酒店碰面。他們先在酒吧小酌，隨後便徑直進入酒店房間發生關係，結束後，花花突然變臉，將報酬提高到1200新幣（約新台幣28,362元），比原約定高出六倍。男網友表示無法接受，最多只能給到500新幣（約新台幣11,817元）。
花花見男方不肯退讓，當場破口大罵十幾分鐘。惱羞成怒之下，她對男方撂下狠話：「你不給是吧？行，等著被抓吧！」隨即撥打報警電話，謊稱自己被強迫，甚至在掛斷電話後，還發訊息給男方威脅：「你完了。」
警方迅速趕到現場。花花在警察面前哭訴，咬定自己在酒吧喝醉後，被男方強行帶到飯店性侵。男方則百口莫辯，不斷強調是「你情我願」。
警方調查，監視器畫面清楚顯示，花花從酒吧到飯店全程步態清晰、思路明確，沒有任何醉酒或意識不清的跡象。她在走進電梯時，主動挽住男方的手臂，舉止親密，看不出半點「被強迫」的痕跡，甚至在辦理入住時還面帶微笑。
在鐵證面前，花花的心理防線徹底崩潰，最終在隔天凌晨坦承，她根本沒被強迫，報警只是因為男方不肯給1200新幣，想藉警察的手逼他付錢。
真相大白後，花花被控兩項罪名，向公務員提供虛假資訊以及違反防止騷擾法令。新加坡法院宣判結果，花花被判處12個月緩刑監視，以及完成60小時的社區服務。緩刑期間，她須遵守宵禁令，每晚10點至次日早上6點必須待在家中，且其父母須簽保5000新幣（約新臺幣118,196元）的保證書。
