約砲後癢到爆狂沖熱水！男「GG潰爛」黏住內褲痛到急診

（記者張芸瑄／綜合報導）高偉棠在《醫師好辣》節目中描述急診現場狀況，指急診醫師原先以為是單純皮膚灼傷，但男子私密處通紅、外觀近乎被燙過，明顯不是一般感染所致。追問之下，男子坦言近期因透過交友軟體認識女性，雙方發生親密接觸。一週後，他開始感到下體搔癢，心急之下上 Threads 求解，卻被網友以「得愛滋」、「沒救了」等留言嚇得六神無主。

誤以為是清潔問題的他，自行決定用「熱水猛沖」來達到殺菌效果。起初因熱水讓癢感短暫緩解，他便越沖越熱、越沖越久，完全忽略黏膜對高溫極為敏感。到隔天清晨醒來，分泌物竟讓內褲死黏在受傷表皮上，痛到無法自行處理，只能立即就醫。

示意圖

傷勢更嚴重竟另有原因 化驗揭示感染淋病

送醫後檢查，男子並未罹患愛滋病，而是感染約砲族群較常見的性傳染疾病「淋病」。私密處的破皮與紅腫則是因高溫燙傷加上反覆搔抓所造成。經施打抗生素與外用藥膏治療後，病況逐漸受控。

高偉棠提醒，與不熟悉的對象發生親密行為時，保護措施不可省略；若事後出現異常分泌物、排尿刺痛或搔癢，應尋求專科醫師協助，而非聽信社群留言自行嘗試偏方。

淋病症狀常被忽略 女性恐拖成不孕風險

根據疾管署資料，淋病由淋病雙球菌引起，主要透過性接觸傳播。

男性 多在感染後 2 至 7 天出現膿性分泌物、排尿疼痛，有些人無症狀卻仍具傳染力。

女性常以尿道炎或子宮頸炎表現，但症狀較不明顯，容易忽略；約兩成患者可能因感染往上延伸，引發子宮內膜炎、輸卵管炎，嚴重時恐提高子宮外孕、不孕等後續風險。

醫師再次提醒，若懷疑遭感染，不論性別皆應及早就醫檢查，切勿自行處理，以免小問題變成大麻煩。

