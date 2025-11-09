約砲被要求蒙眼！新北男爽完一摘「才知男上加男」氣炸報案

（記者洪承恩／綜合報導）新北一名章姓男子被控在交友軟體假扮女性，誘騙男網友至旅館發生性行為，並以「先戴眼罩」為由隱藏生理性別，直到對方事後取下眼罩才發現「小咪」竟是男性，憤而提告。檢方調查後認為章男是明知對方不願與男性發生性行為，仍以詐術隱瞞，涉強制性交罪，近期已依法起訴。案件曝光後引發網路熱議，不少人批評行為嚴重侵犯性自主，且章男過去就曾以相似方式犯案，被視為故態復萌。

檢方指出，章男今年6月在某交友軟體上以女性身分註冊，帳號暱稱「小咪」，並以女性大頭貼建立人設。他與被害人互動期間，全程維持「生理女」形象，而該平台本身限制同性配對，使被害人從一開始便誤以為對方為女性。

示意圖／一名男子透過網路約砲，以為遇到正妹，沒想到竟是男的。（擷取自免費圖庫Pixabay）

案發當日，被害人先到樹林一間旅社開房與盥洗。章男抵達後，將眼罩掛在門把上並傳訊要求對方戴上，使被害人無法辨識其性別。接著上床以口部及手部動作替對方進行性行為，直到對方射精完成。之後章男才表示可取下眼罩，對方才震驚發現提供性服務的人竟是平頭眼鏡男，隨即報案。

警方介入調查後，章男承認自己長期以女性帳號與男性網友互動，並以此邀約性行為。檢方也查出章男並非首次如此，早在2022年就曾因類似行為被判刑並接受緩刑管束，本次再犯被視為刑度加重考量。

檢方依強制性交罪、詐欺得利罪嫌對章男提起公訴，並提醒民眾，性行為需要「真實知情與同意」，刻意隱匿生理性別足以構成侵害他人性自主，並可能面臨重刑。

