約網友吃飯遭下藥性侵！她喝下「甜甜的水」昏迷2天...醒來衣衫不整崩潰

記者林盈君／高雄報導

前年8月間，台中一名女子小莉（化名），南下到高雄做醫美，她與網友黃男相約吃飯，未料吃後卻出現頭昏症狀，黃男趁機將她帶到摩鐵休息，又給小莉一杯水，當時她只覺得「水甜甜的」之後就陷入昏迷，直到2天後才醒來，小莉驚覺自己昏迷2天，且身上衣物不整，下體有黏黏的分泌物，就醫之後才知道遭性侵，隨即報警提告。案經高雄地院審理，雖黃男否認犯案，仍被判處有期徒刑4年。

小莉約網友吃飯卻遭下藥性侵。（示意圖／Pakutaso）

據了解，2024年8月間，小莉從台中南下高雄做醫美，並與網友黃男約吃飯，沒想到吃完飯後，卻突然覺得頭暈，黃男便將她載到摩鐵休息。之後黃男在房內遞給小莉一杯水，小莉指覺得「有點甜甜的」，不久就失去意識昏迷，直到2天後才醒來。小莉指出，醒來時發現身上衣物不整，且上廁所時，發現下體有分泌物，急忙就醫檢查，才得知遭性侵。

案經高雄地院審理，黃男否認犯行，表示是小莉「先主動的」，強調自己沒有下藥性侵。不過根據小莉的就醫紀錄及證詞，加上其家屬發現小莉整整失聯2天，焦急找人，卻發現她人在醫院就醫等情況來看，不採信黃男的說詞，因此依乘機性交罪判刑4年，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

