約網友見面卻遭恐嚇匯錢！內埔警即時阻詐 提醒民眾勿洩個資

【記者凃建豐／屏東報導】屏東縣內埔一名女子與男網友約見面，男子卻突然表示，因為上頭的人擔心他的人身安全，所以經理要跟女子聯絡，經理來電要求女子匯款，不然就去她家，女子報警求助，警方告知這是典型假交友詐騙，千萬不可匯錢。

屏東縣政府警察局內埔分局內埔所警員林彥丞、郭嘉玲，日前遇一女子走進派出所求助，並表示她遭到恐嚇威脅，請求警方幫忙。

經員警查知，該名住內埔鄉上樹村年約20多歲的鍾姓女子說，她在交友軟體「探探」上認識了一名男子，聊了幾天相約見面。在之前的聊天過程中，鍾女曾把身分證及提款卡帳號拍給對方看。但到了要見面之前，該男子卻突然表示，因為上頭的人擔心他的人身安全，所以請鍾女跟他們經理聯絡。

之後鍾女就接到一位自稱蕭姓經理來電，並要求鍾女匯款，如不聽從，就會去她家找她，鍾女感到害怕，所以才會到派出所報警求助。警方詢問鍾女是否已將提款卡寄出或匯款？鍾女表示還沒有。

警方立即告知，這是典型的假交友詐騙，對方藉由線上聊天騙取個資，比如要查核身分，證明不是警察，之後會約見面、吃飯等，在見面之前再用恐嚇方式要求匯款。警方也趁機向鍾女進行防詐宣導，介紹現行各類型詐騙手法，鍾女聽完宣導後，終於放下了心中大石頭，並感謝警方幫忙。

內埔警分局長江世宏表示，網路交友潛藏巨大風險 ，民眾聊天過程中，請提高警覺，不要洩漏個資或拍攝私密照給對方或進行視訊裸聊等等，避免遭有心人士截圖或錄影後，再用來威脅被害人，並勒索金錢。民眾若遇任何疑問或困難，請立即撥打110、165或直接到鄰近派出所找警察報案。

女子與網友見面卻遭恐嚇匯錢，報警求助，警方告知這是典型假交友詐騙。翻攝畫面

