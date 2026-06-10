約翰尼斯堡深夜無差別濫殺 致12死至少9傷
（中央社約翰尼斯堡10日綜合外電報導）南非警方今天表示，多名歹徒於深夜在約翰尼斯堡展開大規模槍擊，造成12人死亡、至少9人受傷。
法新社報導，這起事件是這個治安惡化、犯罪猖獗國家最新一起重大槍擊案。該國每天平均通報超過60起兇殺案。
美聯社報導，警方指出，昨天深夜有超過10名嫌犯搭乘小型巴士，在約翰尼斯堡（Johannesburg）克里夫蘭（Cleveland）郊區一處非正規住區下車，隨後對人群開槍。
警方在聲明中表示，攻擊者「穿行該地區，在不同地點對居民和社區成員開槍，隨後搭乘同一輛車逃離現場」。
警方表示，罹難者包括9名男性和3名女性，其中11人當場死亡，第12人則於送醫後不治。
警方正在追緝攻擊者，目前尚未逮捕任何人。警方指出，槍擊動機尚不明朗。
南非的非正規住區是指未經規劃、通常由簡陋棚屋或類似材料構築而成的住宅區。
南非近來發生多起引發關注的大規模槍擊事件，包括去年12月的兩起共造成20多人死亡，其中一案也涉及多名槍手。
這類槍擊事件有時與在約翰尼斯堡及周邊地區活動的非法採礦集團有關。克里夫蘭是一個與非法採礦活動有關的郊區。（編譯：何宏儒）1150610
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