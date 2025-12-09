約翰希南四年前「稱台灣為國家」惹怒中美 如今不敢再說中文

從摔角手轉型演員的好萊塢男星約翰希南（John Cena），最近在喬羅根（Joe Rogan）的Podcast節目中，罕見提及2021年在宣傳電影《玩命關頭 9》（Fast & Furious 9）接受台灣媒體採訪時，他稱臺灣為「國家」所引發的國際風暴，並承認情況迅速失控。

當時約翰希南接受台灣媒體訪問，以中文進行宣傳採訪，表示臺灣是「第一個國家看到這部電影」。此翻言論立即在中國大陸引發劇烈反彈。

約翰希南解釋，這並非故意的言論，而是出於疏忽，他只是照著讀稿機唸稿，內容提到「成為第一個看到這部片的國家」，且全部是以中文寫成的。他說：「你懂那種語言並不代表你了解那種文化。」並補充說：「在那裡，他們是用不同的視角來看待問題。地緣政治是渾水，老兄。」

為了控制影響，他隨後在中國的微博平台發布了一段中文道歉影片，稱其言論是「錯誤」，並強調他對中國粉絲的尊重。但這個決定卻在美國國內引發了新一輪的反彈。

約翰希南坦言，他「必須向中國道歉」，但「在向中國道歉的過程中，我惹惱了我的祖國」。這件事讓他陷入兩難， 「我是一個愛國者。我熱愛美國以及它所代表的一切。但這永遠不夠，沒有人感到滿意。每個人都他X的被搞砸了」。

他當時正在拍攝影集《和平使者》（Peacemaker）第一季，他甚至告訴導演詹姆斯岡恩（James Gunn），如果需要替換他，他完全理解。約翰希南說：「最痛苦的一擊，是國內的人對我生氣。」

約翰希南將當時的狀況比作電影《王牌播音員》（Anchorman）中主角朗勃根地（Ron Burgundy）的失誤時刻：「我就只是唸了那段話，突然間每個人都說『你他X的剛剛說了什麼』？」

他承認自己失誤後「反應太快」，「這真是我做的一個糟糕舉動」，並後悔沒有仔細處理，稱自己「沒有修補船上的漏洞，我把鐵達尼號給鑿沉了」。

約翰希南曾自學中文約10年，還去中國與成龍拍攝動作片《狂怒沙暴》，但那次經歷給他留下不小創傷。他表示現在會避免公開說中文：「我是不會再這麼做了。我了解得不夠多，也沒有足夠的智慧。那項技能只會留在身邊。」

