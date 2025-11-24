約翰甘迺迪外孫女自曝罹絕症 5年前孫女及曾孫溺水喪命

美國達拉斯導遊漢彌頓表示，「沒錯，這有點像是模擬車隊，這些都是林肯車款，跟當年總統所乘坐的是同一款。」

1963年11月22日，當年46歲的美國總統甘迺迪在德州達拉斯遇刺身亡。62年後的現在，民眾駕著復古的林肯車，開上他遇刺的同一條路線做為紀念。

而差不多就在這幾天，甘迺迪家族又傳出令人扼腕的消息。

甘迺迪的外孫女，也就是現任美國駐澳洲大使卡洛琳甘迺迪的二女兒塔提安娜施洛斯伯格，透過她投書《紐約時報》上的文章對外證實，她罹患了急性骨髓性白血病，而且醫生還告訴她，她的生命可能只剩下1年。

美國已故總統甘迺迪外孫施洛斯伯格曾在2023年10月29日表示，「今天是個艱難的日子，因為它讓我們憶起那份沉痛，對我們家族、對美國及對世界都是。」

35歲的塔提安娜是一位作家兼環境記者，她表示，自己是在2024年5月生下第2胎之後確診的，但她並沒有對外公布自己目前的健康狀況，而她生病的消息又為甘迺迪家族的悲劇再添一樁。

除了約翰甘迺迪和羅伯甘迺迪遭刺殺身亡，塔提安娜的舅舅小約翰甘迺迪也在1999年墜機身亡，家族裡還有好幾名成員因非自然原因死亡，最近的一起是2020年羅伯甘迺迪的孫女和曾孫，在划船時溺水身亡。

不過塔提安娜的弟弟、32歲的傑克施洛斯伯格，近來倒是傳出有意延續甘迺迪這個政治家族的香火，這個月12日他才剛宣布，要角逐2026年紐約市眾議員。

甘迺迪家族後人傑克施洛斯伯格在2024年8月20日說道，「我是傑克施洛斯伯格，約翰甘迺迪總統是我的外公，也是我的英雄。」

除了傑克施洛斯伯格，目前仍在美國政治舞台上活躍的甘迺迪家族成員，只剩下他的母親卡洛琳甘迺迪，以及現任川普政府的美國衛生及公共服務部長小羅伯甘迺迪。