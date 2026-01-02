約翰紅茶攜手Échiré艾許推出聯名那堤 1/2起全台販售

(圖/品牌提供)

如果約翰紅茶在法國開店，會是什麼味道？

答案是「艾許那堤」：把Échiré艾許的奶香靈魂，放進熟化紅茶的乾淨回甘裡。

以紅茶為核心的手搖品牌約翰紅茶，長期專注於茶底選用、萃取工法與配方比例的細節，擅長以清晰的茶韻結構與俐落回甘，打造具辨識度的奶茶風格。此次攜手聯馥食品代理的法國Échiré艾許全脂牛乳，推出聯名新品「艾許那堤」，將於 2026/1/02 起於全台六間門市限定上市，提供冷飲／熱飲兩種版本，呈現同一配方在不同溫層下的風味表情。

冬天的奶茶，常常在「濃」與「膩」之間走鋼索；而「艾許那堤」希望做到的是：奶香依然飽滿，口感卻更輕盈，茶韻也不退居配角。

與 A.O.P. 奶油同源乳香 奶感更濃厚

「艾許那堤」選用的Échiré艾許全脂牛乳，乳源來自法國西部夏朗德－普瓦圖（Charentes-Poitou）優質牧場，亦與Échiré艾許經典A.O.P. 奶油來自同樣的產區牧場。也因此，牛乳展現更濃厚的乳香與更醇潤的質地，入口即可感受到鮮明而乾淨的法式奶香輪廓。

熟化茶葉與最佳比例 讓茶香穿透乳香

「艾許那堤」的關鍵不僅在於選用高品質牛乳，更在於讓茶香被完整呈現。約翰紅茶以時間靜置使茶葉熟化，讓口感更圓潤，再經反覆測試找出茶與乳之間的最佳比例，使茶香能穿透乳香、形成更立體的層次。冷飲版本另以急速冷卻封存香氣，入口先感受艾許牛乳的柔和乳香，隨後由熟化紅茶帶出乾淨俐落的回甘，讓濃郁奶感更顯輕盈優雅。

兩種溫層 兩種性格

冷飲｜輕透・層次

艾許特有的香草氣息與濃郁乳香交織。低溫萃取保留紅茶的輕透感，入口乾淨細膩不厚重；搭配急速冷卻工法封存熟成茶葉精華香氣。先是奶香，隨後茶韻俐落回甘，呈現輕盈而優雅的平衡。

熱飲｜醇厚・奶油感

溫度釋放艾許牛乳的醇厚奶香，口感綿密圓潤。茶乳融合後呈現天然奶香與細緻奶油感，尾韻帶出熟化紅茶更圓潤的茶韻，溫暖而不膩口。

販售資訊

品名：艾許那堤（冷／熱）

販售日期：2026/1/02 起

販售地點：約翰紅茶全台六間門市（內湖、南港、信義、中和、石牌、勤美）